У другий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 5 українських атлетів

Джерело - Чемпіон.
16 липня в американському місті Юджин (штат Орегон) відбудеться другий змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики. На старт вийде 5 українців у чотирьох дисциплінах.
Розклад виступу українських спортсменів 16 липня
Потрійний стрибок, жінки
- 20:30. Марина Бех-Романчук. Кваліфікація, група А
Біг на 3000 м із перешкодами, жінки
- 20:35. Наталія Стребкова. Попередні забіги
Стрибки у висоту, жінки
- 21:10. Юлія Левченко, Ірина Геращенко (група А), Ярослава Магучіх (група Б). Кваліфікація
Стрибки у довжину, чоловіки
- 22:00. Михайло Кохан. Фінал
15 липня
У пеший день чемпіонату Ірина Климець і Тетаня Килипко не змогли пробитися в фінали у метанні молота та стрибках з жердиною відповідно. Михайло Кохан і Андрій Проценко подолали кваліфікацію в метанні молота та стрибках у висоту.
Українські майстрині спортивної ходьби Олена Собчук і Ганна Шевчук фінішували 11-ю і 12-ю на дистанції 20 км.