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Понад 400 тисяч гривень зібрано на «День 431: Київський Півмарафон незламності» від Run Ukraine за підтримки генерального партнера FAVBET

Сьогодні 20:58 112 0
Понад 400 тисяч гривень зібрано на «День 431: Київський Півмарафон незламності» від Run Ukraine за підтримки генерального партнера FAVBET

30 квітня у столиці відбувся благодійний забіг "День 431: Київський півмарафон незламності", організований Run Ukraine за участі генерального партнера FAVBET. Бігова подія об’єднала професіональних атлетів і сотні любителів, які разом зібрати 400 тисяч гривень для Медичного батальйону "Госпітальєри".

Цьогорічний захід проходив на ВДНГ, а також в онлайн-форматі, до якого могли долучитись спортсмени з усього світу. Головною метою забігу був збір коштів на придбання вузлових турнікетів для Медичного добровольчого батальйону  "Госпітальєри", що захищають державу в російсько-українській війні з 2014 року. 

FAVBET вже не вперше підтримує спортивні івенти Run Ukraine. Цього разу компанія забезпечила призовий фонд у 62 тисячі гривень, які розділили між собою призери півмарафону, а також переможці на дистанціях у 10 та 5 км. Також в межах з забігу відбулись і дитячі старти.

"Ми були дуже раді підтримати “Київський півмарафон незламності” та додати мотивації атлетам показати свої найкращі результати заради важливої мети. Такі події вкотре доводять, що українці не збираються спинятися на шляху до перемоги та навіть свої спортивні  хобі присвячують підтримці наших захисників. Дякуємо Run Ukraine за високий рівень організації, а всім бігунам — за участь та неймовірну атмосферу, що панувала на стартах", — заявили у компанії FAVBET.

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