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Какие протеины для роста мышц необходимы именно вам: советы, отзывы и рекомендации

Сьогодні 11:32 102 0
Какие протеины для роста мышц необходимы именно вам: советы, отзывы и рекомендации

Какие протеины для роста мышц необходимы именно вам: советы, отзывы и рекомендации

Каждый атлет знает о полезных свойствах протеина для набора мышечной массы. Получить желаемый результат без использования спортивного питания практически невозможно. Для быстрого получения желаемой физической формы в рацион вводят протеиновые добавки.

Как действуют протеины для быстрого роста мышц?

Протеины для быстрого роста мышц обладают большим количеством полезных свойств.

  • Уменьшается количество катаболических гормонов, которые приводят разрушению мышечной массы. Это удается достичь благодаря инсулину и аминокислотам, которые содержатся в спортивном питании.
  • Увеличивается количество энергии на протяжении всего дня.
  • Уменьшается голод, так как увеличивается выработка гормонов, отвечающих за чувство сытости.
  • В состав белка входят аминокислоты, которые являются мощными анаболическими стимуляторами.
  • Спортивное питание приводит к синтезированию сократительных белков, необходимых для роста мышечной массы. Они восстанавливают мышцы после тяжёлых физических нагрузок.
  • Увеличивается трата энергии в состоянии покоя, так как на усваивание белка организму приходится расходовать дополнительные 30% энергии, полученные с пищей.
  • Увеличивается концентрация инсулина и соматропина в организме. Их польза заключается в стимуляции мускулатурного роста и костного скелета.

Кроме этого, протеины, содержащиеся в спортивном питании, обеспечивают гипертрофию. Смесь легко приготовить, что позволяет перекусывать как дома, так и на работе. Для этого смешивают порошкообразное вещество с водой или молоком.

Какой протеин лучше для быстрого роста мышц?

Для быстрого роста мышц используется 2 вида белка.

  • Казеиновый. Отличительной особенностью является низкая скорость усвоения. Продукт позволяет поддерживать количество аминокислот в организме на высоком уровне на протяжении всего дня.
  • Сывороточный. Производится на основе концентрата, в который добавляют гидролизаты белка и изоляты.

По мнению учёных именно сывороточный белок является наиболее эффективным в быстром наборе мышечной массы. Благодаря высокой скорости усвоения организм даёт анаболический отклик. Сывороточный белок считается лучшим соотношением цены и качества. Он бывает двух видов.

  • Изолят. Концентрация протеина достигает 97%. За 3 часа после употребления усваивается до 90% белка.
  • Концентрат. Является более дешёвым вариантом, так как его степень очистки ниже, чем у изолята. 10% смеси содержат жиры и лактозу. Для полного усвоения потребуется до 4 часов.

Как принимать протеин?

Требуется ежедневный прием, а не только в дни тренировок. Для восстановления организма после силовых упражнений требуется больше энергии и белка, необходимого для роста мышечной массы.

Количество потребляемого протеина зависит от рациона питания. Высчитывают ежедневную дозу белка, которую употребляют в пищу. В основном спортивное питание принимают дважды в день по 30 г. Существует мнение, что организм не способен за один приём пищи усвоить более 30 г белка.

Спортивное питание вводят в свой рацион питания утром и вечером. Его употребление считается отдельным приёмом пищи, поэтому не рекомендуется принимать во время еды. В день тренировок перекус спортивным питанием проводят после выполнения физических упражнений. Протеин отлично восполняет нехватку аминокислот после сна или тяжелых нагрузок.

В течение дня для получения рельефа и роста мышечной массы принимают чистый протеин. Перед сном для восполнения сил рекомендуем выбрать медленный казеиновый протеин.

Для быстрого роста мышечной массы перед соревнованиями спортсмены употребляют протеин 4 раза в день:

  1. Сразу после сна. Прием требуется для насыщения организма аминокислотами.
  2. Перед тренировкой. Используют быстроусвояемый изолят.
  3. После тренировки. Рекомендуется смешивать спортпит с соком, так как организму помимо белка нужны и углеводы.
  4. Перед сном. Для восполнения сил используют казеин.

Суточную норму протеина высчитывают, исходя из массы тела. В среднем, считается, что следует принимать 2,5-3 г белка на килограмм веса. Недопустимо превышать суточную дозу, чтобы не нанести вреда почкам и печени.

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