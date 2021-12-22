Какие протеины для роста мышц необходимы именно вам: советы, отзывы и рекомендации

Каждый атлет знает о полезных свойствах протеина для набора мышечной массы. Получить желаемый результат без использования спортивного питания практически невозможно. Для быстрого получения желаемой физической формы в рацион вводят протеиновые добавки.

Как действуют протеины для быстрого роста мышц?

Протеины для быстрого роста мышц обладают большим количеством полезных свойств.

Уменьшается количество катаболических гормонов, которые приводят разрушению мышечной массы. Это удается достичь благодаря инсулину и аминокислотам, которые содержатся в спортивном питании.

Увеличивается количество энергии на протяжении всего дня.

Уменьшается голод, так как увеличивается выработка гормонов, отвечающих за чувство сытости.

В состав белка входят аминокислоты, которые являются мощными анаболическими стимуляторами.

Спортивное питание приводит к синтезированию сократительных белков, необходимых для роста мышечной массы. Они восстанавливают мышцы после тяжёлых физических нагрузок.

Увеличивается трата энергии в состоянии покоя, так как на усваивание белка организму приходится расходовать дополнительные 30% энергии, полученные с пищей.

Увеличивается концентрация инсулина и соматропина в организме. Их польза заключается в стимуляции мускулатурного роста и костного скелета.

Кроме этого, протеины, содержащиеся в спортивном питании, обеспечивают гипертрофию. Смесь легко приготовить, что позволяет перекусывать как дома, так и на работе. Для этого смешивают порошкообразное вещество с водой или молоком.

Какой протеин лучше для быстрого роста мышц?

Для быстрого роста мышц используется 2 вида белка.

Казеиновый. Отличительной особенностью является низкая скорость усвоения. Продукт позволяет поддерживать количество аминокислот в организме на высоком уровне на протяжении всего дня.

Сывороточный. Производится на основе концентрата, в который добавляют гидролизаты белка и изоляты.

По мнению учёных именно сывороточный белок является наиболее эффективным в быстром наборе мышечной массы. Благодаря высокой скорости усвоения организм даёт анаболический отклик. Сывороточный белок считается лучшим соотношением цены и качества. Он бывает двух видов.

Изолят. Концентрация протеина достигает 97%. За 3 часа после употребления усваивается до 90% белка.

Концентрат. Является более дешёвым вариантом, так как его степень очистки ниже, чем у изолята. 10% смеси содержат жиры и лактозу. Для полного усвоения потребуется до 4 часов.

Как принимать протеин?

Требуется ежедневный прием, а не только в дни тренировок. Для восстановления организма после силовых упражнений требуется больше энергии и белка, необходимого для роста мышечной массы.

Количество потребляемого протеина зависит от рациона питания. Высчитывают ежедневную дозу белка, которую употребляют в пищу. В основном спортивное питание принимают дважды в день по 30 г. Существует мнение, что организм не способен за один приём пищи усвоить более 30 г белка.

Спортивное питание вводят в свой рацион питания утром и вечером. Его употребление считается отдельным приёмом пищи, поэтому не рекомендуется принимать во время еды. В день тренировок перекус спортивным питанием проводят после выполнения физических упражнений. Протеин отлично восполняет нехватку аминокислот после сна или тяжелых нагрузок.

В течение дня для получения рельефа и роста мышечной массы принимают чистый протеин. Перед сном для восполнения сил рекомендуем выбрать медленный казеиновый протеин.

Для быстрого роста мышечной массы перед соревнованиями спортсмены употребляют протеин 4 раза в день:

Сразу после сна. Прием требуется для насыщения организма аминокислотами. Перед тренировкой. Используют быстроусвояемый изолят. После тренировки. Рекомендуется смешивать спортпит с соком, так как организму помимо белка нужны и углеводы. Перед сном. Для восполнения сил используют казеин.

Суточную норму протеина высчитывают, исходя из массы тела. В среднем, считается, что следует принимать 2,5-3 г белка на килограмм веса. Недопустимо превышать суточную дозу, чтобы не нанести вреда почкам и печени.