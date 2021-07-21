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Навколо спорту

Стратегия ставок на спорт в live

Вчора 22:14 113 0
Стратегия ставок на спорт в live

Появление сети Интернет предоставило людям много принципиально новых возможностей не только в информационном плане, но также в плане коммуникации, заработка и проч. Например, бетторы получили возможность делать ставки в режиме реального времени, по ходу матча, в зависимости от того, как складывается игра. Это так называемая игра в лайве, которая становится все более и более популярной с каждым годом.

Игра в лайве требует определенных навыков от игрока, и технически безупречной работы сайта, поскольку, счет может вестись буквально на секунды. Если у букмекера медленный лайв, долго принимающий ставку игрока, играть смысла нет, поскольку теряются все преимущества игры в лайве. Из   букмекерских контор, работающих на постсоветском пространстве можно выделить Париматч, Винлайн, Фавбет лайф в этих букмекерских конторах работает очень быстро, коэффициенты меняются оперативно, так же оперативно принимаются ставки от игроков.

На что ставить в live

Существует много разнообразных стратегий, разработанных под игру в режиме реального времени, которые с тем или иным успехом применяются бетторами. Игра в лайве имеет много специфических особенностей в зависимости от вида спорта.  Поскольку, часто в лайве делаются ставки на определенный временной отрезок матча, то коэффициенты при такой стратегии достаточно высоки, более двойки, что дает беттору хорошие перспективы игры по системе Мартингейла, проще говоря, догоном.

Ставки по четвертям в баскетболе

Очень популярна стратегии игры догоном по четвертям в НБА. Напомним, что в профессиональном баскетболе баскетбольный матч состоит из 4 четвертей по 12 минут каждая. Подавляющее количество матчей, в которых встречается фаворит и аутсайдер, проходят с победой аутсайдера хотя бы в одной из четырех четвертей, на которые разбит баскетбольный матч. Логика здесь достаточно простая. Аутсайдер либо в первой четверти "выстреливает", пока фаворит еще раскачивается, и выигрывает ее. Либо, берет верх в одной из поздних четвертей, когда судьба матча фактически решена, и соперник выпускает на паркет второй состав.

Таким образом, делая ставку на победу аутсайдера в четверти, игрок, как правило, выиграет один раз за матч. Поскольку коэффициент на победу аутсайдера в отдельно взятой четверти колеблется в диапазоне 2-3, беттор может эффективно вести игру догоном.

Ставки по периодам в хоккее

Аналогичная стратегия существует и в хоккее, где матч разбит на три периода по 20 минут каждый. Здесь ставить на победу аутсайдера в отдельно взятом периоде достаточно опасно, поскольку, фаворит запросто может не проиграть ни один из периодов. Куда более интересна стратегия ставок на ничью в отдельно взятом периоде, либо на то, что хотя бы из команд не забьет гол. Предпочтительнее первый вариант, поскольку он имеет гораздо выше коэффициент, но, этот вариант требует большего опыта от игрока, поскольку ничейные периоды проскакивают в хоккее реже, чем "нулевые".

Ставки на счет ровно при 0:40 в теннисе

Одна из самых доходных стратегий для ставок в лайве в теннисе. При счете 0:40 на подаче игрока с хорошей подачей или фаворита, можно делать ставку на то, что счет станет 40:40, т.е., подающий выиграет подряд три своих подачи. Коэффициент в данной ситуации будет колебаться в пределах 3-5, в зависимости от конкретного матча. Таких ситуаций в теннисном матче случается до десятка, что дает игроку возможность использовать тот же догон, если проиграны первые ставки.

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