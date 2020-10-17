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Ломаченко - Лопес: анонс і прогноз на чемпіонський бій
Сьогодні 00:02 6830
Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція
Вчора 22:37 347
Визначилася дата бою Джошуа - Пулєв
Вчора 22:27 297
Донбас переміг Кременчук і вийшов уперед в серії
Вчора 21:54 273
Ломаченко vs Лопес: мовчання і крики батьків - в основі захоплюючої боротьби синів
Вчора 21:41 627
Україна підніметься на 23-е місце в оновленому рейтингу ФІФА
Вчора 17:29 1286
Ювентус відмовився від тренування перед матчем із Динамо
Вчора 13:38 1725
У Львові створили нові Карпати
Вчора 12:12 4044 2
Скільки Ломаченко отримає за бій з Лопесом: детальні розрахунки
Вчора 10:55 4131
УЄФА може змінити формат Євро-2020
Вчора 10:14 2214
Блоги
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Valeriy Ruchka
Вчора 10:01 3014
Найкраще від Ломаченка: ТОП-5 боїв українця
Найкраще від Ломаченка: ТОП-5 боїв українця Valeriy Ruchka
Вчора 08:55 495
Я б зробив усе, щоб бути поруч із тобою - Тотті чуттєво попрощався з батьком
Я б зробив усе, щоб бути поруч із тобою - Тотті чуттєво попрощався з батьком Valeriy Ruchka
15.10.2020 18:01 1040
Скандальний чемпіон. Як Ломаченко вигравав Олімпійські ігри
Скандальний чемпіон. Як Ломаченко вигравав Олімпійські ігри Valeriy Ruchka
15.10.2020 13:57 1484
Лейкерс - чемпіон НБА. Найкращі моменти фінальної серії
Лейкерс - чемпіон НБА. Найкращі моменти фінальної серії Valeriy Ruchka
15.10.2020 12:16 400
Що буде з Ломаченком? ТОП-5 потужних нокаути Лопеса
Що буде з Ломаченком? ТОП-5 потужних нокаути Лопеса Valeriy Ruchka
15.10.2020 10:42 14890 3
Фото дня. Асистент Шевченка показав тактику на матч проти Іспанії
Фото дня. Асистент Шевченка показав тактику на матч проти Іспанії Valeriy Ruchka
15.10.2020 09:27 6984
Фото дня. Ломанченко привітав із Днем захисника України
Фото дня. Ломанченко привітав із Днем захисника України Андрій Твердохліб
14.10.2020 22:51 1871 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
14.10.2020 07:23 1187 3
ВІДЕО. Шевченка зустріли оплесками на пресконференції після перемоги над Іспанією
ВІДЕО. Шевченка зустріли оплесками на пресконференції після перемоги над Іспанією Андрій Твердохліб
14.10.2020 04:55 6757
Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія
Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія Андрій Твердохліб
14.10.2020 04:12 11024 2
Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворота збірної Іспанії
Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворота збірної Іспанії Андрій Твердохліб
14.10.2020 03:04 10642 1
Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй
Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй Стас Лысак
13.10.2020 20:00 7623 2
Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй
Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй Стас Лысак
13.10.2020 19:30 2854
Ганьба дня. Marca переплутала імена українських футболістів
Ганьба дня. Marca переплутала імена українських футболістів Стас Лысак
13.10.2020 18:45 1983
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Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 00:09 126197
Етер телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Іспанії, Німеччини, Італії, Бельгії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Джерело - champion.com.ua.

Футбол 2 дивитися в прямому ефірі онлайн

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2.

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно, та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті, з українцем Олександром Зінченком у складі.

 Дивіться: Ломаченко - Лопес: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE

Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 2 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати, напевне, стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує в цьому році у Лізі Чемпіонів.

 Читайте: Ф’юрі дав прогноз на бій Ломаченко – Лопес

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

 Також: Ломаченко - Лопес: анонс і прогноз на чемпіонський бій

Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD, а також матчі перерахованих вище турнірів, які не потрапляють до етеру телеканалів.