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Марта Костюк виграла турнір в Єгипті, у фіналі знищивши Большову
Вчора 21:05 943
Реал Мадрид - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE
Вчора 22:09 160
Збірна України програла Угорщині у кваліфікації Євробаскету-2021
Вчора 19:51 658
Шахтар вирвав перемогу у Десни у 19 турі УПЛ
Вчора 18:55 610
Підручний і Прима фінішували за межами ТОП-15 у мас-старті чемпіонату світу
Вчора 16:40 824
Підгрушна фінішувала лише 24-ю у мас-старті. Українка забула пробігти коло штрафу
Вчора 14:22 1054
Вайлдер - Ф'юрі: відео нокауту
Вчора 08:02 13556
Ф'юрі знищив Вайлдера та став чемпіоном світу WBC
Вчора 07:47 12688 1
Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі: Як це було
Вчора 07:41 16008
Берінчик переміг Сармієнто і захистив титул WBO
22.02.2020 23:36 1623
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Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров
Про Бенфіку і Шахтар, роботу експертом на телебаченні та як з росіянина став українцем - Сергій Кандауров Valeriy Ruchka
20.02.2020 11:11 1326
Усик написав вірш із релігійним підтекстом
Усик написав вірш із релігійним підтекстом Valeriy Ruchka
19.02.2020 21:43 980
Марадону запідозрили у вживанні наркотиків під час матчу
Марадону запідозрили у вживанні наркотиків під час матчу Valeriy Ruchka
19.02.2020 21:07 1118
Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро
Наречена Роналду похизувалася коштовностями за 1 млн євро Valeriy Ruchka
19.02.2020 17:11 1092
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів
Сфотографуватися з чемпіонським поясом Володимира Кличка можна за 150 доларів Андрій Твердохліб
19.02.2020 16:10 3584 2
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23 Лютого 2020
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23:52 Футбол Атлетіко переграв Вільярреал у 25 турі Ла-Ліги 80
23:40 Футбол Рома - Лечче 2:0. Огляд матчу 88
23:33 Футбол Степаненко провів ювілейний матч у складі Шахтаря 117
23:25 Біатлон Ольсбу-Рейселанн встановила рекорд на чемпіонаті світу 164
23:10 Футбол Алавес - Атлетік 2:1. Огляд матчу 105
22:55 Футбол Гент переміг Сінт-Трейден, Брюгге здолав Шарлеруа. Результати матчів 27 туру Ліги Жупіле 142
22:41 Футбол Баєр - Аугсбург 2:0. Огляд матчу 95
22:31 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 246646
22:28 Навколо спорту Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 406907
22:25 Футбол Вальядолід - Еспаньйол 2:1. Огляд матчу 98
22:10 Футбол Степаненко: Нарешті VAR нам допоміг 189
22:09 Пряма трансляція Реал Мадрид - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 160
22:04 Пряма трансляція Ліон - Ювентус: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 113
21:58 Пряма трансляція Челсі - Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 130
21:55 Футбол Дженоа - Лаціо 2:3. Огляд матчу 116
21:43 Пряма трансляція Наполі - Барселона: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 142
21:39 Футбол Севілья на виїзді розгромила Хетафе у 25 турі Ла-Ліги 176
21:26 Футбол Олімпік вдома програв Львову у 19 турі УПЛ 318
21:24 Пряма трансляція Бенфіка - Шахтар: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. LIVE 174
21:15 Хокей. УХЛ Кременчук - Білий Барс 4:3. Огляд матчу 157
21:05 Теніс Марта Костюк виграла турнір в Єгипті, у фіналі знищивши Большову 943
21:02 Футбол Вольфсбург знищив Майнц у 23 турі Бундесліги 133
20:55 Футбол Рома розгромила Лечче Шахова у 25 турі Серії А 249
20:41 Біатлон Бринзак: Сподіваюся, у міністерстві розуміють, що один невдалий старт не може вплинути на фінансування біатлону 440

Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Вчора 22:31 246646
Етер телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Іспанії, Німеччини, Італії, Бельгії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Джерело - champion.com.ua.

Етер каналу Футбол 2 онлайн у прямому ефірі доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри: Ліга чемпіонів, Ліга Європи, іспанська Ла-Ліга, німецька Бундесліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2.

Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно, та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті, з українцем Олександром Зінченком у складі.

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Із сезону 2019/20 телеканал Футбол 2 пропонує трансляції: чемпіонат Німеччини (Бундесліга), чемпіонат Іспанії (Ла Ліга), чемпіонат Франції (Ліга 1).

Після переходу Руслана Маліновского до Аталанти, вітчизняні фанати, напевне, стануть більше слідкувати за чемпіонатом Італії (Серія А). До того ж клуб із Бергамо дебютує в цьому році у Лізі Чемпіонів.

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Особливий інтерес для українських уболівальників викликає чемпіонат Бельгії, в якому за Гент грають одразу кілька футболістів збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун.

Також на телеканалах Футбол 1/2 - Українська прем'єр-ліга, де родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

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Перегляд телеканалу коштує 89 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD, а також матчі перерахованих вище турнірів, які не потрапляють до етеру телеканалів.