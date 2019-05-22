Мій профіль
Шахтар - Динамо: анонс та прогноз матчу УПЛ
Сьогодні 06:48 279
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати
Вчора 14:19 676
Відомий менеджер назвав реальну вартість Циганкова
Вчора 07:44 4266
Феноменальний Голден Стейт вп'яте поспіль вийшов у фінал НБА
Вчора 07:18 1121
Визначилися учасники 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею
20.05.2019 22:32 3400
Динамо презентує нову форму 26 травня
20.05.2019 19:01 1190
Костюк виграла третій матч у Страсбурзі
20.05.2019 17:15 1860
Рівно 10 років тому Шахтар виграв Кубок УЄФА
20.05.2019 16:15 855
Ястремська пробилася у друге коло на турнірі в Страсбурзі
20.05.2019 15:32 924
Збірна України U-20 вирушила до Польщі на чемпіонат світу
20.05.2019 15:30 1162
Навколо спорту
Блоги
Беленюк нарешті змусив Міністерство виплатити призові за чемпіонат Європи
Беленюк нарешті змусив Міністерство виплатити призові за чемпіонат Європи Максим Буйдин
Вчора 15:44 1068
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати Максим Буйдин
Вчора 14:19 676
Динамо при Суркісу витратило більше за Шахтар, Калитвинцев у збірній - ТаТоТаке
Динамо при Суркісу витратило більше за Шахтар, Калитвинцев у збірній - ТаТоТаке Максим Буйдин
Вчора 13:40 913
Гвардіола відсвяткував завершення сезону в Англії запальним танцем
Гвардіола відсвяткував завершення сезону в Англії запальним танцем Serhii Zaitsev
Вчора 10:30 1624
У Мережу потрапило відео, на якому дружина Рамоса повністю роздяглася на камеру
У Мережу потрапило відео, на якому дружина Рамоса повністю роздяглася на камеру Максим Буйдин
Вчора 07:10 3630
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:49 Футбол Грізманн став обличчям ЛГБТ-журналу 274
09:29 Хокей Сент-Луїс вийшов у фінал Кубка Стенлі. ВІДЕО 399
09:14 Футбол Генк назвав ціну за Маліновського 1769
08:53 Навколо спорту У дружини Касільяса діагностували рак 1127
08:45 Баскетбол Плей-оф НБА. Торонто переграв Мілуокі і зрівняв рахунок в серії 221
08:20 Хокей Стали відомі чвертьфінальні пари чемпіонату світу 701
08:04 Футбол Динамо вирушило на матч проти Шахтаря з одним форвардом 1115
06:48 Футбол Шахтар - Динамо: анонс та прогноз матчу УПЛ 279
00:08 Баскетбол Торонто - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА 697
00:05 Хокей Сент-Луїс - Сан-Хосе: онлайн-трансляція матчу НХЛ 654
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 79599
21 Травня 2019
23:53 Хокей Росія переграла Швецію, а Канада - США на чемпіонаті світу 875
23:33 Теніс Чотири українки зіграють в основній сітці Вімблдону 483
23:15 Бокс Берінчик і Дерев'янченко покращили позиції у рейтингу WBO 611
22:47 Футбол Чех повернется в Челсі і буде спортивним директором 400
22:35 Футбол Арсенал - Олімпік 1:1. Огляд матчу 238
22:15 Футбол Півзахисник Динамо Дуелунд зіграє на молодіжному чемпіонаті Європи 497
21:58 Футбол Конте отримає солідну компенсацію від Челсі 499
21:47 Хокей Фінляндія програла Німеччині, Чехія виграла у Швейцарії на чемпіонаті світу 494
21:31 Футбол Арсенал в більшості не зумів дотиснути Олімпік 433
21:07 Хокей Канада - США: онлайн матчу чемпіонату світу 552
20:52 Теніс Калініна стартувала з перемоги у кваліфікації Ролан Гаррос 1783
20:29 Футбол Чорноморець - Карпати 3:1. Огляд матчу 550
20:22 Футбол Десна - Ворскла 0:1. Огляд матчу 314
20:14 Футбол Фірміно повернувся до тренувань в загальній групі Ліверпуля 445

У дружини Касільяса діагностували рак

Сьогодні 08:53 1127 0
У дружини Касільяса діагностували рак

Дружина відомого іспанського воротаря Ікера Касільяса Сара Карбонеро зізналася, що у неї виявили рак.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Поки ми не оговталися від одного шоку, життя піднесло ще сюрприз. Тепер це стосується мене. Ті самі три букви, які мені досі важко написати.

Кілька днів тому під час обстеження лікарі виявили у мене злоякісну пухлину яєчників, і я перенесла операцію. Все пройшло успішно. На щастя, хворобу вдалося виявити вчасно, але у мене попереду ще кілька місяців боротьби і лікування", - написала Сара в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно Касільяса госпіталізували з інфарктом. Після цього він вирішив завершити кар'єру.

Джерело - tsn.ua.

#Касільяс, #Сара Карбонеро
Коментарі ()