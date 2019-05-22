У дружини Касільяса діагностували рак

Дружина відомого іспанського воротаря Ікера Касільяса Сара Карбонеро зізналася, що у неї виявили рак.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Поки ми не оговталися від одного шоку, життя піднесло ще сюрприз. Тепер це стосується мене. Ті самі три букви, які мені досі важко написати.

Кілька днів тому під час обстеження лікарі виявили у мене злоякісну пухлину яєчників, і я перенесла операцію. Все пройшло успішно. На щастя, хворобу вдалося виявити вчасно, але у мене попереду ще кілька місяців боротьби і лікування", - написала Сара в Instagram.