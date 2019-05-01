Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду купив найдорожчий автомобіль у світі.

Тепер у португальця у володінні Bugatti Voiture Noire вартістю 11 мільйонів євро. Потужність двигуна автомобіля становить 1500 кінських сил, а його швидкість досягає 420 км/ч.

Нагадаємо, Роналду забив 600 голів на клубному рівні.

Також, Роналду представив нову колекцію спідньої білизни у стилі Месників

Джерело - Чемпіон.