Український форвард допоміг своїй команді перемогти

Артем Мілевський допоміг Динамо Брест здолати Дняпро Могільов у 2 турі чемпіонату Білорусі.

На 34-й хвилині, форвард у притаманному лише йому стилі, заробив пенальті, що дозволило футболістам з Бресту повести в рахунку.

"Це я вмію краще за все", - написав Міля в своєму Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Eto ya umeu luchwe vsego😂😂😂😂,vseh s pobedoi mujiki!!!!🔵⚪️ Публикация от timi1010 (@timi1010) 7 Апр 2019 в 11:31 PDT

Зазначимо, що Мілевський і Ко після двох турів ділять перше місце з БАТЕ та Шахтарем, маючи в своєму активі 6 очок.

Джерело - Чемпіон.

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