Артем Мілевський допоміг Динамо Брест здолати Дняпро Могільов у 2 турі чемпіонату Білорусі.
На 34-й хвилині, форвард у притаманному лише йому стилі, заробив пенальті, що дозволило футболістам з Бресту повести в рахунку.
"Це я вмію краще за все", - написав Міля в своєму Instagram.
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Зазначимо, що Мілевський і Ко після двох турів ділять перше місце з БАТЕ та Шахтарем, маючи в своєму активі 6 очок.
Джерело - Чемпіон.
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