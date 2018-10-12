Подкопаєва: Для мене Росія - агресор. ВІДЕО

Дворазова олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва вважає Росію агресором.

Про це сказала сама спортсменка.

"Для мене сучасна Росія - агресор. Російська федерація анексувала Крим і почала військові дії на Донбасі. Ми, звичайно, на початку ще намагалися з'ясувати нашу точку зору. Я зрозуміла, що там вже все досить глибоко зайшло. Пропаганда робить свою справу. Ми все-таки по різні боки",- говорить гімнастка.

Лілія розповіла, що ходить у госпіталь до поранених військових.

"Я сьогодні була у військовому госпіталі. Коженого разу, приїжджаючи в Україну, я приходжу до хлопців і повторюю: Хлопці, дякую вам за те, що ви даєте нам можливість дивитися на це сонце, дихати цим повітрям, посміхатися, радіти, виховувати дітей. Цей момент дуже болючий для всіх. Бракує сил, щоб пережити, коли гинуть наші найкращі",- сказала Подкопаєва.

Джерело - Чемпіон.