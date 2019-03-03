Українська чемпіонка зустрілася з легендарним Термінатором

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва зустрілася з відомим актором Арнольдом Шварценеггером.

Про це повідомила сама спортсменка на своїй сторінці у Facebook.

"Немає ідеально красивих людей, ідеально розумних, ідеально веселих, ідеально кмітливих. Просто є люди які чіпляють.

Термінатор був першим фільмом, який я подивилася дитиною. Дякую Містере Олімпія за одні з найяскравіших вражень!", - написала Подкопаєва.





Джерело - Чемпіон.

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