Світоліна мріє про новеньку Lamborghini

Українська тенісистка Еліна Світоліна під час зустрічі з власником автоклубу Fast Toys Club Крісом Карелом похизувалася любов'ю до авто.

У ефірі Youtube-каналу Fast Toys Club вона розповіла.

"Мені подобаються автомобілі, як моєму братові і татові. Я завжди була прихильником автомобілів. Цей автомобіль (Mercedes G550 4x4 Squared - ред.) - один з моїх улюблених, я вперше за його кремом. Машиною моєї мрії була б, я точно знаю, нова Lamborghini 4x4. Я ніколи її не водила, але виглядає вона приголомшливо. Зараз у мене Porsche Cayenne", - заявила Світоліна.