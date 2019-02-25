Шахтар - Олександрія: відео голів та огляд матчу

Сьогодні, 25 лютого, Шахтар зіграв матч 19 туру Української Прем'єр-ліги проти Олександрії.

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Рахунок на 14-й хвилині матчу відкрив півзахисник "гірників" Марлос, забивши з передачі Тайсона. Цей гол став 50-м в рамках чемпіонату України.

А на 35-й Мораес подвоїв перевагу донецького клубу.

Другий тайм залишився без голів - перемога Шахтаря з комфортним рахунком.

Чемпіонат України, УПЛ

19-й тур

25 лютого

Шахтар - Олександрія 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Марлос, 2:0 - 35 Мораес

Шахтар: П'ятов, Болбат (Матвієнко, 90+2), Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік (Майкон, 69), Марлос, Коваленко (Соломон, 80), Тайсон, Мораес.

Олександрія: Паньків, Пашаев, Шендрик, Гречишкін (Пономар, 77), Стецьків (Микицей, 46), Банада, Запорожан, Дедечко, Ковалец, Полярус (Сітало, 46), Лучкевич.

Джерело - Чемпіон.