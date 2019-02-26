Марлос - найкорисніший гравець 19-го туру УПЛ

Компанія спортивної аналітики InStat порахувала індекс ефективності гравців Прем'єр-ліги за підсумками 19-го туру.
Півзахисник Шахтаря Марлос набрав найбільшу кількість балів - 429.
Також хавбек переміг в номінаціях Найкращі праві півзахисники, Удари/удари в площину, обвідки та гострі передачі.
Друге місце посів півзахисник Динамо Беньямін Вербич - 368. А замкнув трійку партнер Марлоса хавбек Тайсон - 348.
Нагадаємо, найкращим гравцем туру став Мар'ян Швед. А тренером туру став Олександр Хацкевич.
Джерело - УПЛ.