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Кличко: Палац спорту - це сарай

Сьогодні 15:27 250 0
Кличко: Палац спорту - це сарай

Київський міський голова і колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Віталій Кличко готовий реконструювати Палац спорту.

Про це сказав сам колишній боксер.

"Палац не перебуває на балансі міста. Ви абсолютно праві - ця споруда на Палац спорту не тягне. На сарай з минулого - цілком.

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Ми готові взяти його на баланс міста, знайти гроші і відреконструювати. У місті не вистачає арени світового рівня, де проходили б і спортивні змагання, і матчі ігрових видів спорту, боксерські поєдинки",- говорить Кличко.

Київський Палац спорту був відкритий в 1960 році. Відтоді споруда пережила три реконструкції, остання з яких датована 2011 роком.

Нагадаємо, Кличко розповів про свої взаємини з Льюїсом.

Окрім цього він з Льюїсом проведе незвичний реванш.

Джерело - sportarena.

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