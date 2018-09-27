Кличко: Палац спорту - це сарай

Київський міський голова і колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Віталій Кличко готовий реконструювати Палац спорту.

Про це сказав сам колишній боксер.

"Палац не перебуває на балансі міста. Ви абсолютно праві - ця споруда на Палац спорту не тягне. На сарай з минулого - цілком.

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Ми готові взяти його на баланс міста, знайти гроші і відреконструювати. У місті не вистачає арени світового рівня, де проходили б і спортивні змагання, і матчі ігрових видів спорту, боксерські поєдинки",- говорить Кличко.