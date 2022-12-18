Аргентина встановила рекорд за кількістю пенальті на ЧС

Збірна Аргентини грає зі збірною Франції у фінальному матчі чемпіонату світу, і вже у першому таймі команда Ліонеля Мессі забила два м'ячі.

Відзначилися сам Мессі, а також Анхель ді Марія, який також заробив пенальті, реалізований Мессі.

Збірна Аргентини заробила вже п'ять пенальті у семи проведених у чемпіонаті світу матчах, що стало новим рекордом турніру.

Раніше жодна інша команда не заробляла стільки одинадцятиметрових під час одного турніру.

Раніше Мессі встановив історичне досягнення на ЧС.