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Аргентина встановила рекорд за кількістю пенальті на ЧС

Сьогодні 18:54 151 0
Аргентина встановила рекорд за кількістю пенальті на ЧС
Фото - gettyimages

Джерело - sport.ua.

Збірна Аргентини грає зі збірною Франції у фінальному матчі чемпіонату світу, і вже у першому таймі команда Ліонеля Мессі забила два м'ячі.

Відзначилися сам Мессі, а також Анхель ді Марія, який також заробив пенальті, реалізований Мессі.

Збірна Аргентини заробила вже п'ять пенальті у семи проведених у чемпіонаті світу матчах, що стало новим рекордом турніру.

Раніше жодна інша команда не заробляла стільки одинадцятиметрових під час одного турніру.

Раніше Мессі встановив історичне досягнення на ЧС.

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