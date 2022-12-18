Головне
Аргентина - Франція 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 17:07 3114
Аргентина - Франція - онлайн-трансляція LIVE - фінал ЧС-2022
Сьогодні 16:51 1461
Аргентина - Франція: стартові склади на фінал ЧС-2022
Сьогодні 15:47 197
ЧС-2022. Аргентина – Франція. Останній шанс Мессі стати чемпіоном світу
Сьогодні 12:09 637
Вісім фіналів на двох: шостий для Аргентини, четвертий - для Франції
Сьогодні 10:12 321
Шимон Марциняк - головний арбітр фіналу ЧС-2022: двічі судив матчі Шахтаря в півфіналах єврокубків
Сьогодні 09:24 764
Костюк виграла парний турнір WTA 125 у Франції
Сьогодні 08:11 487
Аргентина - Франція: анонс і прогноз фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:32 4631
Фінал. Аргентина - Франція: головні інтриги та рекорди
Сьогодні 02:09 789
Збірна України U-20 програла Японії у вирішальному матчі ЧС
Вчора 23:42 533
Прямі трансляції

Мессі побив черговий рекорд чемпіонату світу

Сьогодні 16:52 75 0
Мессі зіграж у 26 матчі на ЧС
Мессі побив черговий рекорд чемпіонату світу
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі вийде в стартовому складі на фінал ЧС-2022, що ще до стартового свистка дозволило йому стати рекордсменом в історії чемпіонатів світу.

Мессі став лідером за кількістю матчів на ЧС – 26 ігор. Гравець обійшов німця Лоттара Маттеуса.

Для Ліонеля це буде другий фінал ЧС у кар'єрі. У 2014 році збірна Аргентини програла Німеччині, а Мессі зі збірною виграв лише Копа Америка.

Коментарі ()
Популярне зараз
Аргентина - Франція: анонс і прогноз фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція: анонс і прогноз фіналу чемпіонату світу-2022 4631
Аргентина - Франція 0:0. ОНЛАЙН Аргентина - Франція 0:0. ОНЛАЙН 3114
Аргентина - Франція - онлайн-трансляція LIVE - фінал ЧС-2022 Аргентина - Франція - онлайн-трансляція LIVE - фінал ЧС-2022 1461
Хорватія - Марокко 2:1. Як це було Хорватія - Марокко 2:1. Як це було 4488
Аргентина – Франція: прогноз букмекерів на фінал ЧС-2022 Аргентина – Франція: прогноз букмекерів на фінал ЧС-2022 1998
Оршич забив елегантний гол за комір воротареві Марокко в матчі за 3 місце ЧС-2022 - ВІДЕО Оршич забив елегантний гол за комір воротареві Марокко в матчі за 3 місце ЧС-2022 - ВІДЕО 3109
Рекомендуємо
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 228556 5
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 16314
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2497
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 181328 7
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 21051 1
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 2177