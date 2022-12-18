Мессі побив черговий рекорд чемпіонату світу

Мессі зіграж у 26 матчі на ЧС

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі вийде в стартовому складі на фінал ЧС-2022, що ще до стартового свистка дозволило йому стати рекордсменом в історії чемпіонатів світу.

Мессі став лідером за кількістю матчів на ЧС – 26 ігор. Гравець обійшов німця Лоттара Маттеуса.

Для Ліонеля це буде другий фінал ЧС у кар'єрі. У 2014 році збірна Аргентини програла Німеччині, а Мессі зі збірною виграв лише Копа Америка.