Дрейк поставив мільйон доларів на Аргентину у фіналі ЧС-2022

Відомий репер зробив велику ставку

Джерело - Daily Mail.

Репер Дрейк зробив ставку в 1 мільйон доларів на перемогу збірної Аргентини у фіналі чемпіонату світу.

Про це повідомляє Daily Mail

У соцмережах розповсюдилось відео, де канадський виконавець у футболці Наполі разом з другом обговорює фінал мундіалю.

"Я беру Аргентину, а він бере Францію. Оце так вайб", - сказав Дрейк.

Дрейк відомий тим, що команди або спортсмени на яких він робить ставки або фотографується, програють.

Матч Аргентина – Франція відбудеться сьогодні 18 грудня о 17:00 за київським часом.