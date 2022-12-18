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Дрейк поставив мільйон доларів на Аргентину у фіналі ЧС-2022

Сьогодні 11:35 140 0
Відомий репер зробив велику ставку
Дрейк поставив мільйон доларів на Аргентину у фіналі ЧС-2022
#Дрейк, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Daily Mail.

Репер Дрейк зробив ставку в 1 мільйон доларів на перемогу збірної Аргентини у фіналі чемпіонату світу.

Про це повідомляє Daily Mail

У соцмережах розповсюдилось відео, де канадський виконавець у футболці Наполі разом з другом обговорює фінал мундіалю.

"Я беру Аргентину, а він бере Францію. Оце так вайб", - сказав Дрейк.

Дрейк відомий тим, що команди або спортсмени на яких він робить ставки або фотографується, програють.

Матч Аргентина – Франція відбудеться сьогодні 18 грудня о 17:00 за київським часом.

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