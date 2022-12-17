Хорватія - Марокко 2:1. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Збірна Хорватії - бронзовий призер чемпіонату світу-2022.

90' Пішла подача з флангу, але Ен-Несері вище воріт пробив.

90' Заміна в складі збірної Хорватії: замість Оршича на поле вийшов Якич.

90' Закидання на Хакімі пішло - засильно, удар від воріт для збірної Хорватії.

90' Пішла подача з флангу, Лівакович забрав м'яч у руки.

90' Фінальну навалу влаштовують Марокканці за кілька хвилин до кінця матчу.

90' 6 хвилин додав арбітр до основного часу.

90' Зієш наважився на дальній удар. Вище воріт полетів м'яч.

90' Ще один фол від Хорватів. На цей раз від Петковича.

89' У центрі поля порушив правила Пашалич. Марокканці всією командою йдуть до чужих воріт.

87' Один на один вийшов Ковачич, але повз ворота пробив хорватський хавбек.

85' Сфолили марокканці в центрі поля і побігли з'ясовувати стосунки з арбітром. Жовту картку отримав Амалла.

83' Пішла подача з корнеру, марокканці відбиваються.

82' Після прострілу захиснику Марокко м'яч влучив у руку, але вона була притиснута до тіла - кутовий для хорватів.

80' Зієш виконав невдале закидання в штрафний майданчик. Удар від воріт.

78' Хакімі впав у штрафному майданчику після контакту із захисником. Ні суддя ні асистент ВАР не побачили порушення правил у цьому епізоді.

76' Лівакович рятує команду після удару впритул від Ен-Несері.

75' Зієш вивів Хакімі на ударну позицію, але тому не дав пробити захисник.

74' Гвардіол у боротьбі із суперником впав у штрафному майданчику. Свисток арбітра мовчить.

72' Намагалися хорвати на фланзі обігратися, але Хакімі перехопив ігровий снаряд.

71' Влашич наважився на дальній удар - вище воріт полетів м'яч.

70' Унахі отрима вжовту картку за розмови з арбітром.

68' Знову вимушена заміна. Амалла змінив травмованого Ель-Яміка.

67' Ще одна травма, на цей раз на газоні опинився Ель-Ямік.

66' Подвійна заміна в складі збірної Хорватії: Петкович та Пашалич змінили Лівайя та Маєра.

65' Лівайя порушив правила в центрі поля. Штрафний для збірної Марокко.

63' Подвійна заміна в складі збірної Марокко: замість Буфаля та Дарі на поле вийшли Зарурі та Банун.

61' Не може Крамарич продовжити гру. Замість нього на поле вийшов Влашич.

60' Крамарич на газоні опинився. Медики на полі і надають допомогу.

58' Бону перехопив простріл, який виконував Крамарич.

56' Ще одна зміна від марокканців: Унахі замінив Ель-Ханнуса.

54' Оршич завдавав удар по воротах - дуже неточно.

52' Заміна по перерві відбулася в складі збірної Марокко: замість Сабірі на поле вийшов Шер.

50' Маєр небезпечно прострілював, але Ліває не дотягнувся до м'яча.

48' Модрич на ближню стійку подавав - невдало вийшло.

47' Оршич потужно пробивав, м'яч від захисника пішов на кутовий.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Хорвати мінімально ведуть в рахунку.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму!

42' ГООООООООООЛ! Збірна Хорватії виходить вперед! Оршич отримав м'яч на фланзі і класно поклав його за комірець голкіперу.

40' Зієш завдавав дальній удар - повз ворота пройшов м'яч.

38' Модрич увірвався в карний майданчик, але його передачу заблокували.

36' Пішла подача з корнера, хорвати відбиваються.

35' Буфаль у дриблінг проти Модрича пішов і лише кутовий для збірної Марокко.

33' Висувають претензії марокканці до головного тренера. Арбітр обмежився усним попередженням для зухвальців.

32' Буфаль пробивав з меж штрафного майданчику - вище воріт полетів м'яч.

30' На Оршича пішло закидання, арбітр зафіксував офсайд.

28' Хакімі небезпечно прострілював, Ен-Несері не зміг зачепитися за м'яч.

26' Маєр виконував подачу зі штрафного, скидка Перішича виявилася невдалою.

24' Модрич небезпечно пробивав у дальній кут, Бону двічі врятував свою команду.

22' Буфаль намагався виконати поперечну передачу, але м'яч вийшов за межі поля.

20' Крамарич головою пробивав, Бону забрав м'яч у руки.

18' Оршич опинився на ударній позиції, але влучив у свого ж партнера.

17' Модрич подавав з кутового, захисники відбваються.

15' Лівайя заробив кутовий у боротьбі з Хакімі.

14' Наважився на дальній удар Станішич, але набагато вище воріт полетів м'яч.

12' Контролює Хорватія м'яч після активного початку поєдинку.

10' Оршич пробивав з-за меж штрафного майданчику, повз ворота.

9' ГООООООООЛ! Марокко зрівнює рахунок у матчі! Дарі після відскоку першим зреагував і відправив м'яч у сітку воріт.

8' Гвардіол збив суперника на фланзі. Штрафний для Марокко.

7' ГООООООООЛ! Збірна Хорватії виходить вперед! Штрафний виконали "картаті" і Гвардіол головою відправив матч точно в кут воріт.

5' Сутало виконував пас на хід, але трохи засильно - аут.

3' Пожежа в карному майданчику збірної Марокко

2' Бону ледь у свої ворота не забив, м'яч зрізався на кутовий.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Марокко!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Хорватія: Лівакович, Станішич, Сутало, Гвардіол, Модрич, Ковачич, Крамарич, Майєр, Перішич, Лівайя, Оршич

Марокко: Буну, Хакімі, Ель-Ямік, Дарі, Атіат Аллал, Амрабат, Сабірі, Ель-Ханнус, Зієш, Буфаль, Ен-Несірі

Збірні Хорватії та Марокко зіграють у матчі за третє місце на Чемпіонаті світу-2022.

Поєдинок відбудеться у суботу 17 грудня на міжнародному стадіоні Халіфа. Початок о 17:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

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