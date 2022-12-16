У Бензема напружені відносини з Дешамом та гравцями збірної Франції

Джерело - L'Équipe.
Форвард збірної Франції Карім Бензема перебуває в напружених відносинах з головним тренером національної команди Дідьє Дешамом та з деякими партнерами.
Про це повідомляє L’Équipe.
Дешам та Бензема ніколи не були однодумцями. До того ж наставника зачепило, що нападник не подякував йому під час своєї промови після отримання Золотого м'яча.
Бензема у хороших стосунках з деякими гравцями збірної Франції, але низка гравців не дуже добре до нього ставляться.
Нагадаємо, Бензема отримав дозвіл від Реала на участь у фіналі ЧС-2022.