У Бензема напружені відносини з Дешамом та гравцями збірної Франції

Нападник Реала в поганих стосунках з деякими гравцями збірної Франції

Форвард збірної Франції Карім Бензема перебуває в напружених відносинах з головним тренером національної команди Дідьє Дешамом та з деякими партнерами.

Про це повідомляє L’Équipe.

Дешам та Бензема ніколи не були однодумцями. До того ж наставника зачепило, що нападник не подякував йому під час своєї промови після отримання Золотого м'яча.

Бензема у хороших стосунках з деякими гравцями збірної Франції, але низка гравців не дуже добре до нього ставляться.

Нагадаємо, Бензема отримав дозвіл від Реала на участь у фіналі ЧС-2022.