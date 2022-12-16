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У Бензема напружені відносини з Дешамом та гравцями збірної Франції

Сьогодні 17:59 516 0
Нападник Реала в поганих стосунках з деякими гравцями збірної Франції
У Бензема напружені відносини з Дешамом та гравцями збірної Франції
#Дешам, #Збірна Франції з футболу, #Карім Бензема

Джерело - L'Équipe.

Форвард збірної Франції Карім Бензема перебуває в напружених відносинах з головним тренером національної команди Дідьє Дешамом та з деякими партнерами.

Про це повідомляє L’Équipe.

Дешам та Бензема ніколи не були однодумцями. До того ж наставника зачепило, що нападник не подякував йому під час своєї промови після отримання Золотого м'яча.

Бензема у хороших стосунках з деякими гравцями збірної Франції, але низка гравців не дуже добре до нього ставляться.

Нагадаємо, Бензема отримав дозвіл від Реала на участь у фіналі ЧС-2022.

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