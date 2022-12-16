Головне
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ
Вчора 17:45 4897
Хорватія – Марокко: анонс і прогноз матчу за 3 місце чемпіонату світу-2022
Сьогодні 07:00 1007
Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 18:17 1617
Аталанта продовжила контракт з Маліновським
Вчора 11:10 760
Деха та Марущак здобули золото та срібло чемпіонату світу
Вчора 09:10 444
Гол дня: гравець збірної Франції забив у півфіналі ЧС-2022 через 16 секунд після виходу на поле
14.12.2022 23:32 945
Збірна Франції переграла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022
14.12.2022 22:55 729
Франція - Марокко 2:0. Як це було
14.12.2022 22:54 11917 4
Збірна Франції вже на 5-й хвилині вийшла вперед у півфінальному матчі ЧС-2022 з Марокко - ВІДЕО
14.12.2022 21:24 1345
Середа став чемпіоном України зі стрибків у воду
14.12.2022 14:10 509
Прямі трансляції

Польський арбітр працюватиме на фіналі чемпіонату світу-2022

Сьогодні 10:10 141 0
ФІФА призначила головного арбітра на фінал ЧС-2022
Польський арбітр працюватиме на фіналі чемпіонату світу-2022

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 18 грудня, відбудеться фінал ЧС-2022 у Катарі, в якому зіграє Франція та Аргентина.

ФІФА призначила головним арбітром фіналу ЧС-2022 польського рефері Шимона Марциняка. Допомагатимуть Марциняку у цій грі його співвітчизники: Павло Сокольницький та Томаш Лісткевич.

Фінал чемпіонату світу вперше в історії Мундіалів судитиме польська бригада арбітрів.

Зазначимо, що поляк уже працював на матчах цих команд на поточному чемпіонаті світу: він обслуговував ігри Франція – Данія (2:1) та Аргентина – Австралія (2:1).

Коментарі ()
Популярне зараз
Дніпро-1 можуть дискваліфікувати з єврокубків Дніпро-1 можуть дискваліфікувати з єврокубків 1103
Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 Хорватія - Марокко: онлайн трансляція матчу за третє місце ЧС-2022 1636
Федерація футболу Марокко оскаржить суддівство матчу з Францією Федерація футболу Марокко оскаржить суддівство матчу з Францією 2302
Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді" Гордон: "Поворознюк – жирна відбита свиня, що підігрує російській пропаганді" 2085
Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022 Аргентина - Франція: анонс і прогноз матчу фіналу чемпіонату світу-2022 1617
Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ Алієв вилаяв депутатів Верховної Ради за поведінку під час виступу генерала ЗСУ 4897
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 7676
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 26143
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70539 5
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 12308 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 16299
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 38887