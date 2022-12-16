ФІФА призначила головного арбітра на фінал ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
У неділю, 18 грудня, відбудеться фінал ЧС-2022 у Катарі, в якому зіграє Франція та Аргентина.
ФІФА призначила головним арбітром фіналу ЧС-2022 польського рефері Шимона Марциняка. Допомагатимуть Марциняку у цій грі його співвітчизники: Павло Сокольницький та Томаш Лісткевич.
Фінал чемпіонату світу вперше в історії Мундіалів судитиме польська бригада арбітрів.
Зазначимо, що поляк уже працював на матчах цих команд на поточному чемпіонаті світу: він обслуговував ігри Франція – Данія (2:1) та Аргентина – Австралія (2:1).
December 15, 2022