Крамарич: Марокканці життя віддадуть за бронзову медаль ЧС-2022

Форвард збірної Хорватії Андрей Крамарич очікує непростого матчу з Марокко у грі третє місце ЧС-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Марокканці кинуться вперед, ніби від цього залежить їхнє життя. Ми теж. Мене не дивує, що вони дійшли так далеко. Це хороша команда, міцна, добре організована, у них є талановиті гравці. Вони життя віддадуть за цю медаль, вони в такому ж становищі як ми в 1998 році. Це буде матч боротьби та терпіння. Вони показали, що можуть впоратися з такими великими командами як Франція. Можливо, все вирішить індивідуальна якість.

Ми повинні розуміти, що це історичний матч. Питання в тому, коли він повториться. Ми маємо скористатися цією можливістю. Це буде матч їхнього життя, вони накинуться на нас як вперше. Якщо вони здобудуть медаль, то стануть героями у своїй країні. Ми будемо грати так само, у нас є багато молодих гравців, які хочуть сказати своїм дітям, що вони виграли медаль, - сказав Крамарич.