Зієш пожертвував призові з чемпіонату світу нужденним у Марокко

Хакім Зієш пожертвує призові за участь у чемпіонаті світу на благодійність.

Про це повідомляє марокканський журналіст Халед Бейдун.

Хавбек Челсі команди пожертвував 325 тисяч доларів на допомогу бідним людям зі своєї країни.

Зієш не бере грошей за виступи за збірну Марокко з 2015 року. Усі прибутки від гри за національну команду він жертвує на благодійність.

Hakim Ziyech, 🇲🇦 star, donated all of his #WorldCup bonuses ($325,000) to poor people in Morocco. This team is historic on many levels. pic.twitter.com/JnE9Ll6e5q