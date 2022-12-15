Зієш пожертвував призові з чемпіонату світу нужденним у Марокко

Хавбек Челсі команди пожертвував 325 тисяч доларів

Джерело - Чемпіон.

Хакім Зієш пожертвує призові за участь у чемпіонаті світу на благодійність.

Про це повідомляє марокканський журналіст Халед Бейдун.

Хавбек Челсі команди пожертвував 325 тисяч доларів на допомогу бідним людям зі своєї країни.

Зієш не бере грошей за виступи за збірну Марокко з 2015 року. Усі прибутки від гри за національну команду він жертвує на благодійність.