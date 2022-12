Льоріс повторив рекорд Ноєра на ЧС

Збірна Франції переграла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022.

Про це повдіомляє Opta.

В основі французької збірної з капітанською пов'язкою знову вийшов голкіпер Уго Льоріс. Для нього ця зустріч стала 19-ою за весь час його виступів на чемпіонатах світу.

Воротар Тоттенгема зрівнявся в цьому показнику з Мануелем Ноєром, який зовсім недавно відібрав рекорд з кількості проведених матчів на мундіалях у легендарного бразильця Клаудіо Таффарела.

Раніше Льоріс побив рекорд збірної Франції за кількістю проведених матчів.

19 - Hugo Lloris🇫🇷 will make his 19th appearance at the World Cup, equalling Manuel Neuer as the goalkeeper with the most games in the history of the competition. Captain. #FRAMAR pic.twitter.com/LsViwWqXSY