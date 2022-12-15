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Льоріс повторив рекорд Ноєра на ЧС

Сьогодні 11:23 271 0
Матч з Аргентиною у фіналі ЧС-2022 стане історичним для голкіпера французів
Льоріс повторив рекорд Ноєра на ЧС
#Льоріс

Джерело - Чемпіон.

Збірна Франції переграла Марокко та вийшла до фіналу ЧС-2022.

Про це повдіомляє Opta.

В основі французької збірної з капітанською пов'язкою знову вийшов голкіпер Уго Льоріс. Для нього ця зустріч стала 19-ою за весь час його виступів на чемпіонатах світу.

Воротар Тоттенгема зрівнявся в цьому показнику з Мануелем Ноєром, який зовсім недавно відібрав рекорд з кількості проведених матчів на мундіалях у легендарного бразильця Клаудіо Таффарела.

Раніше Льоріс побив рекорд збірної Франції за кількістю проведених матчів.

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