Тренер Марокко пояснив поразку збірній Франції

Збірна Марокко провалила першу половину півфінального матчу з Францією, що позначилось на підсумковому результаті.

Про це розповів головний тренер марокканців Валід Реграгі.

"Ми втратили Агерда на розминці. Саїс та Мазрауї не вийшли на другий тайм. Це надто багато втрат для нас, але ті, хто зіграли, віддалися на максимум.

Проте проти Франції найменша помилка – це одразу розплата. Ми не можемо вийти у фінал із такою кількістю втрат, як у першому таймі. Після перерви вже все було краще. Проте нам не вдалося забити, команда навпаки пропустила другий гол", - відзначив Реграгі.