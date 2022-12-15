Грізманн: Марокканці створили нам безліч проблем

Збірна Марокко створила команді Франції багато проблем у 1/2 фіналу ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів нападник французів Антуан Грізманн.

"Марокканці мене вразили, вони дуже добре працювали тактично як в атаці, так і в захисті. Вони створили нам багато проблем. Тренер усвідомив це та зробив заміни. Вихід Маркуса [Тюрама] на лівий фланг приніс нам користь. Було більше людей, які допомагали Тео [Ернандесу] захищатися.

Той факт, що забили швидкий гол, відкрив гру, а другий м'яч допоміг опинитися в безпечному положенні", - сказав Грізманн.