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Мессі визначився з майбутнім у збірній Аргентини

Сьогодні 13:40 234 0
Ліонель Мессі прокоментував своє майбутнє у збірній Аргентини
Мессі визначився з майбутнім у збірній Аргентини
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі

Джерело - sport.uа.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі може завершити свою кар'єри у лавах національної команди після завершення ЧС-2022.

Про це розповів сам футболіст.

"Дуже приємно завершити свій шлях на чемпіонатах світу у фіналі. Все, що трапилося в Катарі – неймовірні емоції як для мене, так і для вболівальників. Не впевнений, що гратиму на ЧС-2026, тому закінчити кар'єру тут – блискуче", – заявив Мессі.

З Аргентиною Мессі ставав віцечемпіоном світу у 2014 році та здобув перемогу на Кубку Америки у 2021-му. Також семиразовий володар Золотого м'яча є олімпійським чемпіоном Ігор-2008.

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