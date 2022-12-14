Мессі визначився з майбутнім у збірній Аргентини

Джерело - sport.uа.
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі може завершити свою кар'єри у лавах національної команди після завершення ЧС-2022.
Про це розповів сам футболіст.
"Дуже приємно завершити свій шлях на чемпіонатах світу у фіналі. Все, що трапилося в Катарі – неймовірні емоції як для мене, так і для вболівальників. Не впевнений, що гратиму на ЧС-2026, тому закінчити кар'єру тут – блискуче", – заявив Мессі.
З Аргентиною Мессі ставав віцечемпіоном світу у 2014 році та здобув перемогу на Кубку Америки у 2021-му. Також семиразовий володар Золотого м'яча є олімпійським чемпіоном Ігор-2008.