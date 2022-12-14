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Мессі: Я не знаю, чи найкращий це мій чемпіонат світу

Сьогодні 09:10 338 0
Мессі: Я не знаю, чи найкращий це мій чемпіонат світу
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі

Джерело - isport.ua.

Нападник і капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі насолоджується виходом команди у фіналі ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів сам футболіст після матчу з Хорватією.

"Багато різних емоцій. Все це дуже здорово. Здорово було бачити всіх цих людей та мою родину впродовж чемпіонату світу. Вперед, на останній матч! Ми цього й хотіли.

Я не знаю, чи найкращий це мій чемпіонат світу. Я насолоджуюся грою вже довгий час. Ми були впевнені, що впораємося. Ми знаємо, що уявляємо, і просили людей вірити в нас.

Аргентина знову у фіналі чемпіонату світу. Давайте насолодимося цим!

Були у нас як важкі ситуації, так і дуже добрі моменти. Я радію разом з усіма вболівальниками, які на трибунах, та всіма, хто залишився в Аргентині. Уявляю, яке там божевілля твориться!” – сказав Мессі.

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