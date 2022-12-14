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Скалоні: Аргентина перебуває в одному кроці від перемоги

Сьогодні 08:10 273 0
Ліонель Скалоні прокоментував перемогу в півфіналі ЧС-2022 над командою Хорватії (3:0)
Скалоні: Аргентина перебуває в одному кроці від перемоги
Фото - gettyimages
#Ліонель Скалоні

Джерело - sport.ua.

Збірна Хорватії допомогла Аргентині здобути перемогу у півфіналі ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів наставник аргентинців Ліонель Скалоні.

"Я думаю, що ми проводили матчі й кращі за цей. Суперник посприяв нашій перемозі. Грати проти цієї команди непросто, тому що вони посіли друге місце минулого ЧС.

Ми святкуємо, бо це дуже захоплюючий момент, але попереду ще один крок. Це момент, щоб насолодитися, але тепер ми повинні думати, що буде далі. Ми перебуваємо в одному кроці від перемоги.

Гра Хуліана Альвареса була дуже хорошою. Не лише тому, що він забив два голи, а й тому, що він чудово протистояв хорватським півзахисникам. У нього чудове бачення поля", - відзначив Скалоні.

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