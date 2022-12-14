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Модрич пояснив поразку від Аргентини

Сьогодні 09:25 327 0
Лука Модрич прокоментував поразку у півфіналі ЧС-2022 від команди Аргентини (0:3)
Модрич пояснив поразку від Аргентини
#Лука Модрич

Джерело - sport.ua.

Пенальті став ключовим моментом у матчі Аргентина - Хорватія.

Про це розповів півзахисник хорватів Лука Модрич.

"Нічого не спрацювало. Нам належить відновитися та постаратися виграти матч за третє місце. Нам сумно, ми сподівалися зіграти новий фінал. Цього не сталося.

Ми маємо привітати Аргентину, і все. Пенальті був ключовим моментом. Ми були гарні, ми контролювали гру. Суддя не дав нам кутовий, і це спричинило пенальті.

На мою думку, штрафу немає. Він (Хуліан Альварес) пробив, наш воротар вийшов перед ним, і я не міг повірити, що суддя призначив пенальті. Так воно і є, це неможливо змінити.

Ми повинні відпочити та постаратися виграти наступний матч. У нас був дуже хороший чемпіонат світу. На кону бронзові медалі, й треба готуватися, тому що якщо ми їх отримаємо, то це хороший результат", - відзначив Модрич.

Нагадаємо, збірна Аргентини розгромила Хорватію та вийшла до фіналу ЧС-2022.

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