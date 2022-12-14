Наставник збірної Хорватії: Я не звинувачую своїх хлопців

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич не звинувачує своїх футболістів за поразку у півфіналі чемпіонату світу від Аргентини (0:3).

Про це заявив сам гравець.

"Я вітаю Аргентину з виходом у фінал. Ні в чому не звинувачую своїх хлопців.

Ми контролювали гру перші півгодини, але іноді тобі щастить, а іноді - навпаки. Хлопці протестували через те, що не отримали кутовий і одразу пропустили атаку (яка призвела до пенальті).

Але ми програли матч, і скаржитися мені нема на що. Потрібно підготуватись до матчу, який у нас залишився.

Ми створювали добрі ситуації, але не вистачало конкретики у діях. Бракувало справжнього форварда", - сказав Далич.