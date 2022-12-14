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Наставник збірної Хорватії: Я не звинувачую своїх хлопців

Сьогодні 00:29 248 0
Наставник збірної Хорватії: Я не звинувачую своїх хлопців
#Аргентина, #Хорватія, #ЧС-2022

Джерело - index.hr.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Далич не звинувачує своїх футболістів за поразку у півфіналі чемпіонату світу від Аргентини (0:3).

Про це заявив сам гравець.

"Я вітаю Аргентину з виходом у фінал. Ні в чому не звинувачую своїх хлопців.

Ми контролювали гру перші півгодини, але іноді тобі щастить, а іноді - навпаки. Хлопці протестували через те, що не отримали кутовий і одразу пропустили атаку (яка призвела до пенальті).

Але ми програли матч, і скаржитися мені нема на що. Потрібно підготуватись до матчу, який у нас залишився.

Ми створювали добрі ситуації, але не вистачало конкретики у діях. Бракувало справжнього форварда", - сказав Далич.

Хорватії зіграють у матчі за 3-е місце 17-го грудня. Другий учасник визначиться 14 грудня о 21:00. Франція зіграє з Марокко.

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