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Мессі прокоментував вихід збірної Аргентини до фіналу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 07:04 337 0
Мессі прокоментував вихід збірної Аргентини до фіналу чемпіонату світу-2022
#Ліонель Мессі

Джерело - beIN Sports.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі з початку чемпіонату світу-2022 був впевнений у своїй збірній.

Про це заявив сам гравець.

"У голові багато думок, дуже цікаво все це відчувати. Бачити всіх цих людей, цю родину. Ми збираємось зіграти в останньому матчі. Це те, що ми хотіли. Ми тут, щоб скористатися своїм шансом. Я отримав масу вражень, емоцій та досвіду від цього чемпіонату світу.

З перших днів я був упевнений у цій збірній. Те, через що ми проходимо, неймовірно. Я думаю про свою сім'ю, яка завжди супроводжує мене. Ми насолоджуватимемося цим успіхом з усім аргентинським народом", - сказав Мессі.

Раніше Аргентина розгромила Хорватію (3:0) у матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022. У фіналі ЧС-2022 Аргентина зіграє з переможцем протистояння Франція - Марокко.

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