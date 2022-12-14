Мессі прокоментував вихід збірної Аргентини до фіналу чемпіонату світу-2022

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі з початку чемпіонату світу-2022 був впевнений у своїй збірній.

Про це заявив сам гравець.

"У голові багато думок, дуже цікаво все це відчувати. Бачити всіх цих людей, цю родину. Ми збираємось зіграти в останньому матчі. Це те, що ми хотіли. Ми тут, щоб скористатися своїм шансом. Я отримав масу вражень, емоцій та досвіду від цього чемпіонату світу.

З перших днів я був упевнений у цій збірній. Те, через що ми проходимо, неймовірно. Я думаю про свою сім'ю, яка завжди супроводжує мене. Ми насолоджуватимемося цим успіхом з усім аргентинським народом", - сказав Мессі.