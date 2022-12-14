Мессі став найкращим бомбардиром Аргентини на чемпіонатах світу

Лео продовжує бити рекорди

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі забив один гол у півфінальному матчі ЧС-2022 з Хорватією (3:0) та встановив рекорд своєї національної збірної.

35-річний футболіст реалізував пенальті на 34 хвилині зустрічі.

Цей гол став 11 для аргентинського форварда на чемпіонатах світу. Таким чином, Мессі обійшов ексгравця збірної Аргентини Габріеля Батістуту за кількістю м'ячів за аргентинську збірну на мундіалях.

Зазначимо, що на ЧС-2022 у Ліонеля 5 м'ячів, три з них він забив із 11-метрової позначки.