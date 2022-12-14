Франція - Марокко 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна Франції виходить у фінал Чемпіонату світу!

90' Пожежа у штрафному майданчику збірної Франції. Кунде з лінії воріт вибив м'яч.

90' Оунахі пробивав по вортах і кутовий заробив для своєї команди.

90' Мбаппе увірвався у штрафний майданчик, але пробити йому не дали.

90' 6 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Абухлаль пробивав по воротах, але арбітр фіксує офсайд.

87' Зієш у дриблінг проти Тюрама пішов і втратив м'яч.

85' Пішла подача, але захисники збірної Франції вибивають м'яч подалі.

84' Конате збив суперника. Небезпечний штарфний для марокканців.

82' Аллаль порушив правила у центрі поля. Штрафний для французів.

80' ГООООООЛ! Збірна Франції подвоює рахунок! Після дриблінгу Мбаппе м'яч відскочив на Муані, який першим дотиком забив гол.

79' Заміна від Дешама: Муані замінив Дембеле.

78' Заміна в складі збірної Марокко: замість Амалла на поле вийшов Ез Абде.

77' Прострілював Хамдалла - за межі поля вийшов м'яч.

75' Хамдалла намагався прорватися по флангу, але його зупинив Грізманн.

73' Фофана пробивав по воротах, але трохи не влучно.

71' Подача від Грізманна, але Тюрам пробив повз ворота.

70' Знову Тюрама збивають і черговий стандарт для французів.

69' Мбаппе намагався пробити по воротах, але арбітр зафіксував офсайд.

68' Тюрама на фланзі збили. Штрафний для збірної Франції.

67' Амалла виконував навіс, Льоріс вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

66' Подвійна заміна в Марокко: Хамдалла та Абухлаль замінили Ен Несірі та Буфаля.

64' Заміна в складі збірної Франції: замість Жиру на поле вийшов Тюрам.

62' Буфаль прострілював з правого флангу, Грізманн вибив м'яч подалі.

61' Аллаль збив Грізманна. Арбітр обмежився усним попередженням.

60' Грізманн пробивав з-за меж штрафного, але після завершення епізоду боковий суддя підняв прапорець.

58' Знову Мбаппе збивають. Змушений Кіліан змінювати бутси.

56' На фланзі боровся Жиру, аут для збірної Марокко.

54' Небезпечна атака збірної Марокко. Кілька ударів наносили африканці, але французи відбиваються.

52' Амрабат грубо зіграв проти Мбаппе, який втікав у контратаку. Свисток арбітра промовчав.

51' Хакімі прострілював у штрафний майданчик. Кунде перехопив передачу.

49' Грізманн виконував розріний пас на Мбаппе, Кіліан трохи не встиг до м'яча.

48' Мбаппе увірвався у карний майданчик, але простріл виявився невдалим.

47' По перерві одна заміна в складі збірної Франції: замість Мазрауї на поле вийшов Аттіат-Аллаль.

46' Другий тайм розпочався!

Завершено перший тайм! Збірна Франції мінімально переграє Марокко.

45' Прострілював Хакімі, французи відбиваються.

45' 3 хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Небезпечно через себе пробив Ель-Ямік, але в стійку влучив оборонець збірної Марокко.

42' Кунде виконував закидання на Дембеле, який трохи не встиг до м'яча.

40' Варан після подачі з корнера в дотик пробивав - трохи повз ворота пройшов м'яч.

39' Грізманн увірвався у карний майданчик, але Ель-Ямік у підкаті вибив м'яч на кутовий.

38' Амрабат збив суперника в центрі поля. Штрафний для французів.

36' Чуамені вивів Мбаппе один на один, але Кілліан не зміг переграти голкіпера. Жиру на добиванні пробив повз ворота.

35' Грізманн виконував кутовий, Конате пробив повз ворота.

33' Чуамені під пресингом намагався пробити по воротах, але влучив у Жиру.

32' Амалла намагався розрізний пас віддати і втратив м'яч.

30' Мазрауї прострілював з правого флангу, але арбітр зафіксував офсайд.

29' Жиру повернув м'яч своїй команді і заробив штрафний у центрі поля.

28' Ернандес тримається за коліно, медики на полі.

27' Зієш втратив м'яч біля воріт суперника. Буфаль намагався пресингувати і порушив правила. Жовта картка для гарвця збірної Марокко.

25' Мбаппе втікав у контратаку, але помилився при передачі п'ятою.

23' Буафль грубо зіграв у підкаті. Суддя обмежився усним попередженням.

21' Вимушена заміна в складі збірної Марокко: замість Саїса на поле вийшов Амалла.

20' Мбаппе наступив на ногу супернику. Фол в атаці.

19' Зієш виконав подачу в руки Льорісу.

17' Жиру класно пробивав у ближній кут, але влучив у стійку.

16' Зієш з-під захисника пробивав - повз ворота.

15' Пішла подача зі стандарту, але той же Конате вибив м'яч подалі від власних воріт.

14' Конате порушив правила у центрі поля.

13' Грізманн у боротьбі із захисником впав. Арбітр сигналізує, що треба продовжувати матч.

12' Грізманн намагався виконати закидання на Мбаппе, який опинився в офсайді.

11' Чуамені на фланзі збив Буфаля. Свисток арбітра промовчав.

9' Оунахі класно пробивав з-за меж штрафного - Льоріс в класному стрибку тягне удар.

7' Мбаппе намагався виконати закидання в штрафний майданчик, але марокканці відбиваються.

5' ГООООООЛ! Збірна Франції виходить вперед! Після ряду рикошетів у штрафному майданчику м'яч відскочив до Ернандеса, який з льоту пробив повз воротаря.

4' Під свист трибун французи контролюють м'яч.

2' Лівим флангом Дембеле проривався, але передачу віддав невдалу.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Марокко!

Лунає гімн Франції!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Франція: Льоріс, Ернандес, Кунде, Конате, Варан, Фофана, Тчуамені, Грізманн, Мбаппе, Демеле, Жиру

Марокко: Буну, Дарі, Мазрауї, Саїсс, Хакімі, Ель-Ямік, Оунахі, Амрабат, Зієш, Буфаль, Ель-Несірі

Франція та Марокко зіграють у межах півфіналу Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у середу 14 грудня на стадіоні Ель-Байт. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

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