Визначився перший фіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Аргентини святкувала впевнену перемогу над Хорватією.

Матч завершився з рахунком 3:0. Збірна Аргентини стала першим фіналістом турніру. У фіналі, який відбудеться 18 грудня, Аргентина зіграє з переможцем пари Франція - Марокко (зіграють 14 грудня).

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

1/2 фіналу

13 грудня, 2022 рік

Аргентина - Хорватія 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 34 Мессі (пен), 2:0 - 39 Альварес, 3:0 - 69 Альварес

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна (Фойт 86), Ромеро, Отаменді, Тальяфіко, Де Поль (Паласіос 74), Фернандес, Паредес (Лісандро Мартінес 62), Маккалістер (Корреа 86), Мессі, Альварес (Дібала 74)

Хорватія: Лівакович, Юранович, Ловрен, Гвардіол, Соса (Оршич 46), Брозович (Петкович 50), Модрич (Маєр 81), Ковачич, Пашалич (Влашич 46), Крамарич (Лівая 72), Перішич

Попередження: Ромеро 68, Отаменді 71 - Лівакович 32, Ковачич 32