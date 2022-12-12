Рашфорд: Англія ще повернеться!

Нападник збірної Англії Маркус Решфорд звернувся до уболівальників національної команди після вильоту з чемпіонату світу.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Останні кілька тижнів були переповнені різними емоціями. Кожен у нашій команді зробив усе можливе, щоб бути готовим до труднощів, з якими мало зіткнутися. Ми були близькі до успіху, але не так.

Я обіцяю вам, що ми ще повернемось! Дякую за вашу беззастережну підтримку", - написав Рашфорд.