Рашфорд: Англія ще повернеться!

Джерело - Чемпіон.
Нападник збірної Англії Маркус Решфорд звернувся до уболівальників національної команди після вильоту з чемпіонату світу.
Про це розповів сам футболіст в Instagram.
"Останні кілька тижнів були переповнені різними емоціями. Кожен у нашій команді зробив усе можливе, щоб бути готовим до труднощів, з якими мало зіткнутися. Ми були близькі до успіху, але не так.
Я обіцяю вам, що ми ще повернемось! Дякую за вашу беззастережну підтримку", - написав Рашфорд.
Раніше Рашфорд забив 100-й м'яч Англії на чемпіонатах світу.