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Рашфорд: Англія ще повернеться!

Сьогодні 13:38 168 0
Маркус Решфорд прокоментував виліт з ЧС-2022
Рашфорд: Англія ще повернеться!
#Маркус Рашфорд

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Англії Маркус Решфорд звернувся до уболівальників національної команди після вильоту з чемпіонату світу.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

"Останні кілька тижнів були переповнені різними емоціями. Кожен у нашій команді зробив усе можливе, щоб бути готовим до труднощів, з якими мало зіткнутися. Ми були близькі до успіху, але не так.

Я обіцяю вам, що ми ще повернемось! Дякую за вашу беззастережну підтримку", - написав Рашфорд.

Раніше Рашфорд забив 100-й м'яч Англії на чемпіонатах світу.

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