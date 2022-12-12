Модрич: Ми готові зробити все можливе, щоб перемогти

Збірна Хорватії буде битися з Аргентиною у півфіналі ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів півзахисник хорватів Лука Модрич.

"Чи я чекаю гри проти Мессі? Я хочу зіграти ще один півфінал проти великої команди. Ось що я хочу, а не просто зіграти проти одного футболіста. Звичайно, Ліонель Мессі – дуже велика фігура, він їхній найкращий футболіст, і нам буде дуже важко його зупинити, але ми підготувалися і збираємось викластися на всі сто. Сподіваюся цього буде достатньо для виходу у фінал.

Усі звертають увагу на великі збірні, а в нас маленька країна, ніхто не сприймає нас серйозно, але для нас не проблема бути в тіні переможців.

Звичайно, ми хотіли б закінчувати матчі раніше і не переходити в серію пенальті, але ми готові зробити все можливе, щоб перемогти", - сказав Модрич.