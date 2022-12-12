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Лінекер підтримав Кейна після незабитого пенальті

Сьогодні 10:50 171 0
Лінекер підтримав Кейна після незабитого пенальті
Фото - gettyimages
#Гарі Лінекер, #Гаррі Кейн

Джерело - isport.uа.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн взяв на себе відповідальність за поразку в матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 з Францією (1:2).

Гравець Тоттенгему прокоментував свій стан після незабитого пенальті та вильоту команди з чемпіонату світу в Катарі.

"Абсолютно випотрошений. Ми зробили все можливе і все зводиться до маленької деталі, за яку я несу відповідальність. Від цього не сховаєшся, це боляче, і знадобиться деякий час, щоб вилікуватися, але це частина спорту", - відзначив Кейн.

На цей пост звернув увагу Гарі Лінекер, який вирішив підтримати форварда. Він написав:

"Тобі нема чого соромитися. Усі іноді не забивають пенальті. Ну вони роблять це, якщо їм вистачає мужності підійти до точки. На все добре, Гаррі", - написав Лінекер.

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