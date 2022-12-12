Лінекер підтримав Кейна після незабитого пенальті

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн взяв на себе відповідальність за поразку в матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 з Францією (1:2).

Гравець Тоттенгему прокоментував свій стан після незабитого пенальті та вильоту команди з чемпіонату світу в Катарі.

"Абсолютно випотрошений. Ми зробили все можливе і все зводиться до маленької деталі, за яку я несу відповідальність. Від цього не сховаєшся, це боляче, і знадобиться деякий час, щоб вилікуватися, але це частина спорту", - відзначив Кейн.

На цей пост звернув увагу Гарі Лінекер, який вирішив підтримати форварда. Він написав: