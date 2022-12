Мбаппе та Мессі – лідери ЧС-2022 з гри в атаці

Стала відома активність футболістів у відкритій грі на ЧС-2022 - за винятком стандартних положень – завдані удари, передачі під удар та участь у білд-апі атак, що завершилися ударами по воротах.

Про це повідомляє Opta.

У результаті лідером став француз Кільян Мбаппе, який безпосередньо взяв участь у 40 ударах "триколірних": 21 удар Мбаппе завдав сам (найкращий показник), 8 разів Кільян віддавав передачу під удар. На одну дію Кільян випередив аргентинця Ліонеля Мессі – хедлайнер атак "альбі-селесте" самостійно завдав 18 ударів (другий показник після Мбаппе), і 13 разів асистував партнерам – поки що найкращий показник на турнірі.

Інші конкуренти залишилися досить далеко позаду – по 29 атакуючих дій набралося у німців Джошуа Кімміха та Джамала Мусіали (за 259 зіграних хвилин – лідер з атакувальних дій за одиницю часу), по 28 – у ще одного представника збірної Франції Сержа Гнабрі та у француза Антуана Грізманна.

