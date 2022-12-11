Головне
Збірна Франції здолала Англію в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 23:14 675
Лопес переміг Мартіна роздільним рішенням суддів
Сьогодні 08:31 479
Хегай роздільним рішенням суддів переміг Баеса
Сьогодні 06:20 748
Гол дня: Жіру розкішним ударом головою вивів Францію у півфінал ЧС-2022
Вчора 23:37 672
Англія - Франція 1:2. Як це було
Вчора 23:00 5377 1
Котовський виборов срібло на Кубку Європи з лижної акробатики
Вчора 20:39 278
Збірна Марокко встановила історичне досягнення на чемпіонаті світу
Вчора 20:28 699
Марокко - Португалія 1:0. Як це було
Вчора 18:57 5358
Збірна Португалії несподівано поступилася Марокко в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 18:57 1088 1
Збірна України стала 12-ю в естафеті Кубка світу у Гохфільцені
Вчора 16:13 571
Прямі трансляції

Райс: Сподіваюся, що Саутгейт залишиться в збірній Англії

Сьогодні 14:46 306 0
Хавбек збірної Англії прокоментував можливе звільнення головного тренера
Райс: Сподіваюся, що Саутгейт залишиться в збірній Англії
#Райс, #Гарет Саутгейт

Джерело - AllNews.

Півзахисник збірної Англії Деклан Райс підтримав головного тренера команди Гарета Саутгейта.

Про це він розповів після вильоту від Франції (1:2) у чвертьфіналі ЧС-2022.

"Сподіваюся, він залишиться. Навколо нього багато розмов, але я вважаю Саутґейта неймовірним тренером для нас. Є багато критики, на яку він не заслуговує. Він привів нас набагато далі, ніж люди взагалі могли очікувати. А сьогодні все списують на нього, хоча мають на нас".

  Актуально: Англія - Франція 1:2: огляд матчу

"Тактика була правильною, ми грали правильно - були агресивними, зупинили Мбаппе... Два пропущених голи – це питання до нас, а не до тренера. Дуже сподіваюся, що він не піде. Я люблю грати під його керівництвом, люблю грати за Англію", – сказав Райс.  

Нагадаємо, Жіру - найкращий гравець матчу Франція - Англія за версією ФІФА.

Коментарі ()
Популярне зараз
Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО 2189
Марокко - Португалія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Марокко - Португалія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1296
Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE 3759
Англія - Франція 1:2. Як це було Англія - Франція 1:2. Як це було 5377 1
Марокко - Португалія 1:0. Як це було Марокко - Португалія 1:0. Як це було 5358
Англія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Англія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1429
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28978
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 19066 12
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 37691
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 58247 1
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 20303
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 124801