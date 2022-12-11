Райс: Сподіваюся, що Саутгейт залишиться в збірній Англії

Хавбек збірної Англії прокоментував можливе звільнення головного тренера

Джерело - AllNews.

Півзахисник збірної Англії Деклан Райс підтримав головного тренера команди Гарета Саутгейта.

Про це він розповів після вильоту від Франції (1:2) у чвертьфіналі ЧС-2022.

"Сподіваюся, він залишиться. Навколо нього багато розмов, але я вважаю Саутґейта неймовірним тренером для нас. Є багато критики, на яку він не заслуговує. Він привів нас набагато далі, ніж люди взагалі могли очікувати. А сьогодні все списують на нього, хоча мають на нас".

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"Тактика була правильною, ми грали правильно - були агресивними, зупинили Мбаппе... Два пропущених голи – це питання до нас, а не до тренера. Дуже сподіваюся, що він не піде. Я люблю грати під його керівництвом, люблю грати за Англію", – сказав Райс.

Нагадаємо, Жіру - найкращий гравець матчу Франція - Англія за версією ФІФА.