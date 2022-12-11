Головне
Збірна Франції здолала Англію в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 23:14 675
Лопес переміг Мартіна роздільним рішенням суддів
Сьогодні 08:31 479
Хегай роздільним рішенням суддів переміг Баеса
Сьогодні 06:20 748
Гол дня: Жіру розкішним ударом головою вивів Францію у півфінал ЧС-2022
Вчора 23:37 672
Англія - Франція 1:2. Як це було
Вчора 23:00 5377 1
Котовський виборов срібло на Кубку Європи з лижної акробатики
Вчора 20:39 278
Збірна Марокко встановила історичне досягнення на чемпіонаті світу
Вчора 20:28 699
Марокко - Португалія 1:0. Як це було
Вчора 18:57 5358
Збірна Португалії несподівано поступилася Марокко в 1/4 фіналу ЧС-2022
Вчора 18:57 1088 1
Збірна України стала 12-ю в естафеті Кубка світу у Гохфільцені
Вчора 16:13 571
Прямі трансляції

Грізманн – лідер ЧС-2022 за створеними шансами для партнерів

Сьогодні 14:02 317 0
У Катарі француз зробив три результативних передачі
Грізманн – лідер ЧС-2022 за створеними шансами для партнерів
Фото: AFP
#Чемпіонат світу-2022 з футболу, #Антуан Грізманн

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн є лідером ЧС-2022 за кількістю креативних дій.

Про це повідомляє Opta.

Грізманн створив 18 шансів для взяття воріт, це найбільше серед усіх гравців першості. Також в активі Антуана 2.94 очікуваних асисти, у жодного з інших футболістів немає такого показника.

У Катарі француз зробив три результативних передачі - стільки ж у Бруну Фернандеша та Гаррі Кейна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Марокко - Португалія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Марокко - Португалія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1296
Англія - Франція 1:2. Як це було Англія - Франція 1:2. Як це було 5377 1
Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE Біатлон. Кубок світу-2022/23: онлайн-трансляція - LIVE 3759
Англія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Англія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1429
Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО Груба помилка воротаря збірної Португалії призвела до пропущеного голу від Марокко на ЧС-2022 - ВІДЕО 2189
Марокко - Португалія 1:0. Як це було Марокко - Португалія 1:0. Як це було 5358
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 58247 1
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 181153 7
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 14598
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28978
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94619 1
Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо Олімпійські ігри-2022 для України від А до Я. Без надії вболіваємо 4907 2