Грізманн – лідер ЧС-2022 за створеними шансами для партнерів

У Катарі француз зробив три результативних передачі

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн є лідером ЧС-2022 за кількістю креативних дій.

Про це повідомляє Opta.

Грізманн створив 18 шансів для взяття воріт, це найбільше серед усіх гравців першості. Також в активі Антуана 2.94 очікуваних асисти, у жодного з інших футболістів немає такого показника.

У Катарі француз зробив три результативних передачі - стільки ж у Бруну Фернандеша та Гаррі Кейна.