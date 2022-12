Грізманн – лідер ЧС-2022 за створеними шансами для партнерів

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн є лідером ЧС-2022 за кількістю креативних дій.

Про це повідомляє Opta.

Грізманн створив 18 шансів для взяття воріт, це найбільше серед усіх гравців першості. Також в активі Антуана 2.94 очікуваних асисти, у жодного з інших футболістів немає такого показника.

У Катарі француз зробив три результативних передачі - стільки ж у Бруну Фернандеша та Гаррі Кейна.

18 - Antoine Griezmann created more chances (18) and recorded more Expected Assists (2.94) than any other player at the 2022 World Cup, while no one provided more assists than the Frenchman this tournament (3). Grizou. pic.twitter.com/v9DdityeDd