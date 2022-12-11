Кейн: Як капітан, який не забив пенальті - беру на себе відповідальність

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн взяв на себе відповідальність за поразку в матчі 1/4 фіналу ЧС-2022 з Францією (1:2).

Про це він розповів порталу ВВС.

"Це складно прийняти і мені, і команді, доведеться із цим жити. Неможливо пишатися цією збірною ще сильніше. У нас були відрізки, де ми були кращими, створювали небезпечніші моменти, але у футболі все зводиться до дрібних деталей. Як капітан і футболіст, який не забив пенальті - беру на себе відповідальність. Я почувався впевнено. Просто не виконав пенальті так, як хотів" – зазначив Кейн.