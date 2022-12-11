Саутгейт: З такою грою Англія заслуговувала більшого

Збірна Англії відіграла на свій максимум у чвертьфіналі ЧС-2022 проти Франції (1:2).

Про це заявив наставник "трьох левів" Гарет Саутгейт.

"З такою грою ми заслуговували більшого, але, звісно, голи все вирішують. Щойно сказав гравцям, що вони не могли віддати більше, вони зіграли дуже добре проти кращої команди. Це чудовий результат. Те, як вони просувалися як команда протягом турніру, було чудовим".

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"Ми нав’язали їм гру, не думаю, що могли б зробити більше. Ми виграємо та програємо як команда, ми пропустили кілька голів та допустили кілька моментів біля наших воріт. Кейн був неймовірним для нас і надійним у таких ситуаціях. Якби не він, нас би зараз тут не було", - сказав Саутгейт