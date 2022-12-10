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Тіте виділив найбільшу проблему збірної Бразилії

Сьогодні 18:26 299 0
Тіте прокоментував виліт з ЧС-2022
Тіте виділив найбільшу проблему збірної Бразилії
Фото - gettyimages
#Тіте

Джерело - sport.ua.

Головною проблемою збірної Бразилії на ЧС-2022 у Катарі була слабка реалізація моментів.

Про це розповів наставник бразильців Тіте.

"Тяжко прийняти поразку, але це кінець мого циклу у збірній. Це не тільки моя поразка, а поразка усієї команди. Ми намагалися реалізувати свої моменти, у нас було 19 ударів, 11 — у площину. У Хорватії — один удар у площину воріт. Так буває.

Найбільша відповідальність лежить на мені. Іноді ти перемагаєш, іноді — програєш", — сказав Тіте.

Раніше повідомлялося, що Тіте покинув збірну Бразилії після вильоту з ЧС-2022.

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