Марокко - Португалія 1:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

ЗБІРНА МАРОККО СЕНСАЦІЙНО ВИХОДИТЬ У ПІВФІНАЛ ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ!

90' Пепе небезпечно пробив головою, трохи повз ворота пройшов м'яч.

90' Один на один вийшов Абухлаль, але Кошта виграв цю дуель.

90' На Діаша пішла подача, але Рубен трохи не дотягнувся до м'яча.

90' Фінальний штурм збірної Португалії. Подача за подача слідує в штрафний майданчик марокканців.

90' Шеддіра отримав червону картку! Наступив він на ногу Фелікса і отримав другу жовту.

90' Шеддіра жовту кратку отримав за відмашку.

90' Роналду відірвався від захисника і пробивав по воротах, Буну рятує свою команду.

90' 8 хвилин додав арбітр до основного часу.

90' Шеддіра невдало пробивав після виходу в контратаку.

89' Фернандеш невдалу розрізну передачу віддав. Марокко розігрує удар від воріт.

87' Вітінья грубо зіграв проти суперника. Жовта картка хавбеку збірної Португалії.

86' Вимагають португальці пенальті за гру рукою. Свисток арбітра промовчав.

85' Леау прострілював, але до Роналду м'яч не дійшов.

84' Бруну намагався низом віддати передачу, але помилився з пасом.

83' Марокканці відбиваються після чергового кутового.

82' Фелікс пробивав з ходу - Буну рятує свою команду.

81' Ще дві заміни в Марокко: замість Зієша та Буфаля на поле вийшли Жабран і Абухлаль.

79' Заміна в складі збірної Португалії: замість Далота на поле вийшов Орта.

77' Втікали в контратаку марокканці, але м'яч до Буфаля не дійшов.

75' Шеддіра незграбно прийняв м'яч біля воріт суперника і випустив його за межі поля.

74' Пішла подача з корнеру, але від голови захисника м'яч пішов на ще один корнер.

73' Далот увійшов до штрафного майданчика і заробив кутовий.

71' Розігрували португальці стандарт, але не дотягнувся Сілва до м'яча.

70' Грубо в підкаті зіграв Даррі. Жовта картка захиснику збірної Марокко.

68' Подвійна заміна в складі збірної Португалії: замість Рамуша та Отавіу на поле вийшли Леау та Вітінья.

66' Подача на Роналду пішла, але Кріштіану трохи не дістався до м'яча.

64' Подвійна заміна в складі Марокко: замість Амалла та Ен-Несері на поле вийшли Банун та Шеддіра.

63' Фернандеш пробивав по воротах, трохи над поперечкою пройшов м'яч.

62' Пішла подача в напрямку Рамуша, але нападник не дістався до м'яча.

60' Невдало подав Фернандеш. Марокканці відбиваються.

59' У центрі поля порушив правила Амалла. Штрафний для португальців.

58' Рамуш головою пробивав - повз ворота пройшов м'яч.

57' Медики на ношах винесли оборонця збірної Марокко. Даррі вступив у гру замість нього.

56' На газоні опинився Саїсс через пошкодження.

55' У швидку атаку вибігали марокканці - удар Унаї вийшов дуже неточним.

53' Далот з правого флангу прострілював, але в руки Буну прийшов м'яч.

51' Заміна в складі збірної Португалії: Кріштіану Роналду вийшов на поле замість Невеша. Також Геррейру пішов з поля, гру продовжив Канесул.

49' Кошта після подачі перед собою відбив м'яч, який влучив у Аль Яміка і пішов за межі поля.

48' Хакімі збили на фланзі, небезпечний штрафний для марокканців.

47' З кутового пішла подача в карний майданчик Марокко, але до удару справа не дійшла.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Збірна Марокко сенсаційно переграє Португалію.

45' У штрафному майданчику впав нападник збірної Португалії, але свисток арбітра промовчав.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Небезпечно з льоту пробивав Фернандеш, м'яч перелетів голкіпера і влучив у поперечину.

42' ГООООООООООЛ! Збірна Марокко виходить вперед! З лівого флангу пішла подача, Ен-Несері вистрибнув вище за Діаша і головою відправив м'яч у ворота.

41' Фелікс класно обробив м'яч на фланзі, але втратив м'яч у боротьбі з Хакімі.

39' Амрабат порушив правила в центрі поля. Штрафний для португальців.

37' Фелікс в дотик пробив значно вище воріт.

35' Буфаль завдавав удар з-за меж штрафного майданчика. М'яч прийшов у руки Кошті.

33' Закидання на Рамуша пішло, але Гонсалу не встиг до м'яча.

31' Пішла подача на ближню стійку. Марокканці відбиваються.

30' Фелікс небезпечно пробивав, м'яч з рикошетом пішов трохи повз ворота.

28' Контролюють португальці м'яч і намагаються побудувати позиційну атаку.

26' Ен-Несері головою пробивав після подачі зі штрафного, повз ворота пройшов м'яч.

25' Проти Ен-Несері порушили правила, небезпечний штрафний для Марокко.

23' Після подачі з лівого флангу Буну зіштовхнувся з Фернандешем. Арбітр був змушений заспокоювати футболістів.

21' Зієш подавав у штрафний майданчик - Кошта вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

19' Рамуш збив Буфаля на чужій половині поля. Штрафний для марокканців.

18' Зієш змістився в центрі і пробивав низом - повз ворота пішов м'яч.

16' Хакімі по флангу проривався і втратив м'яч.

14' На Геррейру діагональ пішла, але засильно. М'яч вийшов за межі поля.

12' Після штрафого кілька ударів провели португальці, марокканці відбиваються.

10' Буфаль проривався до штрафного майданчика, але Кошта вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

8' Фелікс невдало прийняв м'яч і лише аут заробив.

6' Пішла подача з кутового - удар Ен-Несірі пішов вище воріт.

5' Аммала прострілював з лівого флангу і заробив кутовий.

4' Небезпечно головою після подачі пробивав Фелікс. Буну рятує свою команду.

3' Ямік в підкаті грубо зіграв у центрі. Штрафний для португальців.

2' Намагався Геррейру видати розрізний пас, однак захисник Марокко поставив корпус і дав мячу вийти за межі поля.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Португалії!

Лунає гімн Марокко!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Марокко: Буну, Хакімі, Аль Ямік, Саїсс, Мазрауї, Амалла, Амрабат, Унаї, Зієш, Ен-Несірі, Буфаль

Португалія: Кошта, Далот, Пепе, Діаш, Геррейру, Невеш, Отавіу, Бернарду, Бруну, Фелікс, Рамуш

Марокко та Португалія зустрінуться в межах чвертьфіналу Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у суботу 10 грудня на стадіоні Ель-Туммама. Початок о 17:00 за київським часом.

Трансляцію можна подивитися на Мегого.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

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