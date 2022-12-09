Визначився перший півфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Бразилії у серії пенальті поступилася Хорватії.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022

1/4 фіналу

9 грудня, 2022 рік

Хорватія - Бразилія 1:1 (пен 4:2) (0:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голи: 0:1 - 105+1 Неймар, 1:1 - 117 Петкович

Хорватія: Домінік Лівакович, Іван Перішич, Деян Ловрен, Матео Ковачич (Ловро Маєр 106), Андрей Крамарич (Бруно Петкович 72), Лука Модрич, Марсело Брозович (Міслав Оршич 114), Маріо Пашаліч (Микола Влашич 72), Борна Соса (Анте Будімір 110), Йошко Гвардіол, Йосип Юранович

Бразилія: Аліссон Бекер, Даніло, Тьяго Сілва, Маркіньос, Карлос Каземіро, Лукас Пакета (Фред 106), Рішарлісон (Педро 84), Неймар, Рафінья (Антоні 56), Едер Мілітао (Алекс Сандро 106), Вінісіус Жуніор (Родріго 64)

Попередження: Марсело Брозович 31, Бруно Петкович 117 - Даніло 25, Каземіро 68, Маркіньос 77