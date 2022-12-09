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Льоріс: Англія готова боротися за трофеї

Сьогодні 17:50 270 0
Уго Льоріс прокоментував матч проти Англії
Льоріс: Англія готова боротися за трофеї
#Льоріс

Джерело - sport.ua.

Збірна Англії демонструє прогрес та готова боротися за трофеї.

Про це розповів голкіпер французів Уго Льоріс.

"Англія дійшла до півфіналу на останньому чемпіонаті світу та посіла друге місце на Євро – вони реально прогресують. Ця команда готова боротися за трофеї. Їм не пощастило на останньому Євро, вони були близькими до перемоги, і тепер вони тут, щоб перемогти.

У нашій команді відбуваються зміни, з'явилося нове покоління гравців, які готові конкурувати, граючи в найкращих клубах Європи. Це хороша суміш досвіду та молодості, ми стаємо сильнішими крок за кроком", - відзначив Льоріс.

Нагадаємо, Евра назвав переможця матчу Франція - Англія.

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