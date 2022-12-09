Льоріс: Англія готова боротися за трофеї

Збірна Англії демонструє прогрес та готова боротися за трофеї.

Про це розповів голкіпер французів Уго Льоріс.

"Англія дійшла до півфіналу на останньому чемпіонаті світу та посіла друге місце на Євро – вони реально прогресують. Ця команда готова боротися за трофеї. Їм не пощастило на останньому Євро, вони були близькими до перемоги, і тепер вони тут, щоб перемогти.

У нашій команді відбуваються зміни, з'явилося нове покоління гравців, які готові конкурувати, граючи в найкращих клубах Європи. Це хороша суміш досвіду та молодості, ми стаємо сильнішими крок за кроком", - відзначив Льоріс.