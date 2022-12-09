Мусіала - найкращий дриблер чемпіонату світу-2022

Джерело - Yahoo Sports.
Найкращий показник у дриблінгу серед гравців-учасників ЧС-2022 має півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала.
Про це повідомляє Yahoo! Sport.
Гравець зробив 36 спроб дриблінгу. 19 з них були успішними.
На другій позиції француз Кіліан Мбаппе - 13 успішних обведень. На третьому місці канадець Альфонсо Девіс - 10.
ТОП-10 гравців ЧС-2022 за успішними спробами дриблінгу:
1. Джамал Мусіала (Німеччина) - 19
2. Кіліан Мбаппе (Франція) - 13
3. Альфонсо Девіс (Канада) - 11
4. Мохаммед Кудус (Гана) - 10
5. Соф'ян Буфаль (Марокко) - 9
6. Ліонель Мессі (Аргентина) - 9
7. Анхель Ді Марія (Аргентина) - 9
8. Ісмаїла Сарр (Сенегал) - 9
9. Азіз Бехич (Австралія) - 8
10. Усман Дембеле (Франція) - 7