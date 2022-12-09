Мусіала - найкращий дриблер чемпіонату світу-2022

На другій позиції француз Кіліан Мбаппе

Джерело - Yahoo Sports.

Найкращий показник у дриблінгу серед гравців-учасників ЧС-2022 має півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала.

Про це повідомляє Yahoo! Sport.

Гравець зробив 36 спроб дриблінгу. 19 з них були успішними.

На другій позиції француз Кіліан Мбаппе - 13 успішних обведень. На третьому місці канадець Альфонсо Девіс - 10.

ТОП-10 гравців ЧС-2022 за успішними спробами дриблінгу:

1. Джамал Мусіала (Німеччина) - 19

2. Кіліан Мбаппе (Франція) - 13

3. Альфонсо Девіс (Канада) - 11

4. Мохаммед Кудус (Гана) - 10

5. Соф'ян Буфаль (Марокко) - 9

6. Ліонель Мессі (Аргентина) - 9

7. Анхель Ді Марія (Аргентина) - 9

8. Ісмаїла Сарр (Сенегал) - 9

9. Азіз Бехич (Австралія) - 8

10. Усман Дембеле (Франція) - 7