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Мусіала - найкращий дриблер чемпіонату світу-2022

Сьогодні 12:45 256 0
На другій позиції француз Кіліан Мбаппе
Мусіала - найкращий дриблер чемпіонату світу-2022
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Yahoo Sports.

Найкращий показник у дриблінгу серед гравців-учасників ЧС-2022 має півзахисник збірної Німеччини Джамал Мусіала.

Про це повідомляє Yahoo! Sport.

Гравець зробив 36 спроб дриблінгу. 19 з них були успішними.

На другій позиції француз Кіліан Мбаппе - 13 успішних обведень. На третьому місці канадець Альфонсо Девіс - 10.

ТОП-10 гравців ЧС-2022 за успішними спробами дриблінгу:

1. Джамал Мусіала (Німеччина) - 19
2. Кіліан Мбаппе (Франція) - 13
3. Альфонсо Девіс (Канада) - 11
4. Мохаммед Кудус (Гана) - 10
5. Соф'ян Буфаль (Марокко) - 9
6. Ліонель Мессі (Аргентина) - 9
7. Анхель Ді Марія (Аргентина) - 9
8. Ісмаїла Сарр (Сенегал) - 9
9. Азіз Бехич (Австралія) - 8
10. Усман Дембеле (Франція) - 7
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