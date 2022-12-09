Тіте: Якщо треба, я танцюватиму

Наставник збірної Бразилії прокоментував святкування голів танцями

Джерело - Globo.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте поділився думками про святкування команди танцями.

Про це наставника запитали напередодні матчу з Хорватією.

"Це не мій вибір. Це збірна Бразилії, і я несу відповідальність бути її тренером. Мені шкода, але я не реагуватиму на тих, хто не знайомий історією та культурою Бразилії, способом життя".

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"Я поважаю цю культуру та те, ким я є, команду, яку треную. Це бразильська культура, і вона не дискредитує ніяку іншу. Тим, з ким я працюю і хто справді мене знає, відомо, що якщо треба танцювати, я танцюватиму. Мені просто треба більше потренуватись", - сказав Тіте.

Сьогодні, 9 грудня, Бразилія зіграє з Хорватією в 1/4 ЧС-2022. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.