Головне
Хорватія - Бразилія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 09:58 794
Хорватія - Бразилія: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022
Сьогодні 11:53 3690
Снігур потрапила до відео від Google про підсумки 2022 року
Сьогодні 11:46 97
Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022
Сьогодні 11:09 2339
Нідерланди - Аргентина: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 09:58 995
Бразилія зіграє з Хорватією, Аргентина - з Нідерландами: розклад матчів 9 грудня на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 499
Калініна вийшла у чвертьфінал турніру у Франції
Вчора 23:08 321
Зозуля став гравцем іспанського клубу
Вчора 21:36 907
Марокко - Португалія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022
Вчора 19:45 375
Гутцайт: Росіянам не можна дозволити використовувати спорт для узаконення воєнних дій в Україні
Вчора 18:11 455
Прямі трансляції

Тіте: Якщо треба, я танцюватиму

Сьогодні 10:40 227 0
Наставник збірної Бразилії прокоментував святкування голів танцями
Тіте: Якщо треба, я танцюватиму
#Тіте

Джерело - Globo.

Головний тренер збірної Бразилії Тіте поділився думками про святкування команди танцями.

Про це наставника запитали напередодні матчу з Хорватією.

"Це не мій вибір. Це збірна Бразилії, і я несу відповідальність бути її тренером. Мені шкода, але я не реагуватиму на тих, хто не знайомий історією та культурою Бразилії, способом життя".

  Актуально: Хорватія - Бразилія: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2022

"Я поважаю цю культуру та те, ким я є, команду, яку треную. Це бразильська культура, і вона не дискредитує ніяку іншу. Тим, з ким я працюю і хто справді мене знає, відомо, що якщо треба танцювати, я танцюватиму. Мені просто треба більше потренуватись", - сказав Тіте.

Сьогодні, 9 грудня, Бразилія зіграє з Хорватією в 1/4 ЧС-2022. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Хорватія - Бразилія: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Хорватія - Бразилія: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 3690
Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2022/23 з біатлону: розклад, календар, результати 2526
Ф'юрі: Усик раніше вже перемагав великого хлопця Ф'юрі: Усик раніше вже перемагав великого хлопця 2212
Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Англія - Франція: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 1978
Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 Нідерланди - Аргентина: онлайн-трансляція 1/4 ЧС-2022 2339
США обміняли ув’язнену в росії баскетболістку на торговця зброєю США обміняли ув’язнену в росії баскетболістку на торговця зброєю 1849
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 10340
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 22003
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 110714
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22515
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 46477
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 27456