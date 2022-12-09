Нідерланди - Аргентина 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Аргентинці мінімально ведуть у рахунку.

45' Також Вегхорст, який на лаві для запасних сидть отримав "гірчичник" за розмови.

45' Ромеро отримав жовту картку за грубу гру.

45' Пішла подача зі штрафного після чого Аке впав у штрафному майданчику. Свисток арбітра промовчав.

43' Також Тімбер за зайві емоції отримав попередження.

42' Акунья грубо зіграв на фланзі. Жовта картка оборонцю збірної Аргентини.

41' Гакпо подавав зі штрафного, однак арбітр зафіксував фол в атаці.

39' Мессі з розвороту пробивав, але удар прийшовся у руки голкіперу.

36' Де Пауль опинився на газоні, але зміг продовжити поєдинок.

34' ГОООООООЛ! Збірна Аргентини виходить вперед! Мессі віддав класну розрізну передачу на Моліну, який пробив повз Нопперта.

33' Де Пауль у дотик пробив, удар прийшовся у руки голкіперу.

32' Гакпо намагався видати розрізну передачу на Думфріса, але її перехопив захисник.

30' Жовту картку отримав асистент головного тренера аргентинців Самуель.

28' Гакпо виконував простріл, який вибив захисник збірної Аргентини.

26' Ще один фол у нашому матчі. Тімбер збив Макаллістера.

25' Думфріс збив Акунью на фланзі. Штрафний для аргентинців.

24' Обігралися Бергвейн з Депаєм, але удар Стівена вийшов неточним.

22' Мессі змістився в центр і пробивав по воротах. Вище воріт полетів м'яч.

21' Пішла подача після розіграшу корнера - аргентинці відбиваються.

20' Депай боровся з Отаменді у штрафному майданчику і заробив кутовий.

18' На Бергвейна пішов розрізний пас, але Мартінес вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

17' Ромеро намагався дальнє закидання виконати і втратив м'яч.

15' Думфріс головою скидував на Блінда, Дейлі трохи не дотягнувся до м'яча.

13' Подача від Макаллістер пішла, але Нопперт вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

12' У центрі поля Тімбер збив Мессі. Штрафний для аргентинців.

10' Акунья засильно прострілив. М'яч пішов за межі поля.

8' Думфріс боровся з Акуньєю на фланзі і заробив аут.

7' Ван Дайк намагався довгим пасом знайти в Гакпо, але помилився з передачею.

6' Отаменді збив Депая в центрі поля. Штрафний для нідерландців.

5' Після відскоку пробивав Де Пауль і влучив у власного партнера.

4' Контролюють нідерландці м'яч, не особливо вони в атаку поспішають.

2' Акунья намагався віддати передачу в штрафний майданчик, але м'яч було перехоплено.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Аргентини!

Лунає гімн Нідерландів!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Нідерланди: Нопперт, Думфріс, ван Дейк, Аке, Тімбер, Блінд, де Рон, де Йонг, Депай, Бергвейн, Ґакпо

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Отаменді, Ромеро, Л. Мартінес, Акунья, Де Поль, Макаллістер, Енцо Фернандес, Месси, Альварес.

Нідерланди та Аргентина зустрінуться в межах чвертьфіналу Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у п'ятницю 9 грудня на стадіоні Лусаїл-Айконік. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця